До 20 января на избирательных участках будет дежурить комиссия

Электоральная кампания – 2025, безусловно, задает тренды в информационном пространстве. Ровно 10 дней остается до финишной прямой. С 21 января начнется досрочное голосование – традиционная форма для тех, кому удобнее сделать выбор заранее. Завершится кампания в последнее воскресенье месяца – основным днем голосования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока же в самом разгаре период агитации для кандидатов на высший государственный пост – это возможность познакомить белорусов со своими программами. К тому же к 15 января каждый избиратель получит листовку с биографическими данными кандидатов, а также приглашение на выборы.

Особенно это важно для начинающих избирателей – тех молодых белорусов, для кого эти выборы станут первыми в жизни. Для них же в первую очередь и удобная опция на сайте – виртуальный тур по избирательному участку – эдакое онлайн-знакомство с электоральным процессом. Как и удобный формат, который традиционно практикуется в ходе электоральной кампании – возможность проголосовать дома либо по месту нахождения, если избиратель, например, по состоянию здоровья не сможет в день выборов прийти на участок. Для этого нужно просто обратиться в свою участковую комиссию вплоть до 18 часов 26 января.

Уточнить все вопросы, касающиеся процесса голосования, избиратели могут на своих участках – по месту регистрации – лично либо по телефону. Со вчерашнего дня к работе в режиме дежурства приступили все участковые комиссии. До 20 января включительно любой избиратель может ознакомиться с материалами, предоставленными в помещении участка, узнать включен ли он в список избирателей, а также проверить правильность указанных о нем сведений. Первые дни дежурства уже показали востребованность такой работы среди населения.

Михаил Милованов, председатель комиссии по выборам Президента Беларуси Советского района Минска:

Все будние дни комиссия дежурит с 17 до 19 часов. Участковые комиссии уже потихонечку принимают граждан, думаю, с понедельника точно активность их повысится. Идут звонки. Например, человек звонит, спрашивает: я живу по такому-то адресу, где мой участок для голосования? Мы даем такую информацию и гражданин уже может прийти либо звонить в саму комиссию. Все избирательные участки уже практически готовы к проведению голосования. В эту электоральную кампанию их по стране образовано 5 325. Здесь созданы все условия для комфорта и безопасности избирателей. Например, на участке для голосования № 50 Советского района Минска обеспечена работа пропускной системы. Созданы условия и для людей с ограниченными возможностями.