Подарок от «Марафона единства»: в Лиде открыли мурал «Будущее Беларуси в твоих руках». Такие арт-объекты по пути следования самого народного проекта страны уже стали доброй традицией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюжет монументального изображения неизменен: на фоне живописной природы – мужская, женская и детская ладони, на которых лежит карта Беларуси. В небе – высокий полет аиста – одного из символов нашей страны. В основе концепции мурала – идея сохранения традиционных семейных ценностей и любви к Родине.

Диана Недведцкая, жительница Лиды:

Это очень красиво, и есть что посмотреть людям, которые приезжают в наш город. Мы культурная столица Гродненской области, и нам очень приятно. Я побывала уже на нескольких выставках, и это очень интересно, оно рассказывает нам о нашей стране. О том, что мы все вместе, мы не должны разъединяться.