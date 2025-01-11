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Подарок от «Марафона единства»! В Лиде открыли мурал «Будущее Беларуси в твоих руках»

11 января 2025 08:03
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Подарок от «Марафона единства»: в Лиде открыли мурал «Будущее Беларуси в твоих руках». Такие арт-объекты по пути следования самого народного проекта страны уже стали доброй традицией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарок от «Марафона единства»! В Лиде открыли мурал «Будущее Беларуси в твоих руках»-2

Сюжет монументального изображения неизменен: на фоне живописной природы – мужская, женская и детская ладони, на которых лежит карта Беларуси. В небе – высокий полет аиста – одного из символов нашей страны. В основе концепции мурала – идея сохранения традиционных семейных ценностей и любви к Родине.

Подарок от «Марафона единства»! В Лиде открыли мурал «Будущее Беларуси в твоих руках»-4

Диана Недведцкая, жительница Лиды:
Это очень красиво, и есть что посмотреть людям, которые приезжают в наш город. Мы культурная столица Гродненской области, и нам очень приятно. Я побывала уже на нескольких выставках, и это очень интересно, оно рассказывает нам о нашей стране. О том, что мы все вместе, мы не должны разъединяться.

Подарок от «Марафона единства»! В Лиде открыли мурал «Будущее Беларуси в твоих руках»-6

Андрей Есин, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Мы благодарны нашим студотрядам, молодежи, которые активно участвуют в том, чтобы наша Беларусь лишь процветала. И над созданиями таких арт-объектов мы будем трудиться и прославлять нашу родную Беларусь.

Лида сегодня живет событиями «Марафона единства». Запланирована насыщенная программа: выставки, квесты, знаковые встречи, дегустации. Кульминацией дня станет масштабный концерт «Время выбрало нас».

# Фестиваль # Праздник в городе

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