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Как в Беларуси сражаются с раком и почему Зеленский вновь вспомнил о нашей стране? Анонс «Недели»

11 января 2025 17:03
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Беларусь за духовное возрождение пока в мире развернулась война за умы и души. Кто в авангарде этой битвы? Двухмиллионный Минск теперь полностью с артезианской водой. Задаем тренды на Год благоустройства и обязательно вместе.

Как в Беларуси сражаются с раком и почему Зеленский вновь вспомнил о нашей стране? Анонс «Недели»-2

Это и не только смотрите в программе «Неделя» 12 января в 19:30.

# Государственная политика # Международная политика

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