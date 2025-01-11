Как в Беларуси сражаются с раком и почему Зеленский вновь вспомнил о нашей стране? Анонс «Недели»

Беларусь за духовное возрождение пока в мире развернулась война за умы и души. Кто в авангарде этой битвы? Двухмиллионный Минск теперь полностью с артезианской водой. Задаем тренды на Год благоустройства и обязательно вместе.
Беларусь за духовное возрождение пока в мире развернулась война за умы и души. Кто в авангарде этой битвы? Двухмиллионный Минск теперь полностью с артезианской водой. Задаем тренды на Год благоустройства и обязательно вместе.
Это и не только смотрите в программе «Неделя» 12 января в 19:30.