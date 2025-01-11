40 снимков историй из 90-х – в Лиде на «Марафоне единства» прошла выставка «Беларусь. Взлёт»

Лида второй день живет в особом ритме «Марафона единства». Город стал площадкой творчества, пронизанной атмосферой сплоченности и любви к стране. Кто пытается преуменьшить наши общие достижения, а каким мнениям можно верить – об этом прямо в торговом центре говорили с именитыми журналистами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чему точно можно доверять – так это фотографиям, которые наглядно демонстрируют путь становления независимого белорусского государства. 40 снимков историй из 90-х. По ним можно оценить, какой взлет совершила с тех пор наша страна: как было и как стало.

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

За 30 лет наша страна прошла очень серьезный путь. В сложных условиях, на купонах, талонах мы пришли к тому, что видим сейчас. Как Президент сказал на вручение премии «За духовное возрождение» о том, что научитесь радоваться сегодняшнему дню, видеть то, что есть вокруг вас, и улыбаться. Вот если посмотреть вокруг, я могу сказать, что у нас есть огромное количество поводов для улыбок. Эта выставка для того, чтобы мы могли подумать над тем, какой путь прошла наша страна за небольшие всего 30 лет. И научились это ценить. Мы можем сохранить страну только в том случае, если будем мы едины. А едиными можно быть только тогда, когда мы понимаем, кто мы, где наша страна, для чего мы, что мы хотим.

Традиционным акцентом второго дня «Марафона единства» стали интеллектуальные сражения. Около полусотни команд участвовало в квесте «Это все мое родное», проходили тематические станции, отвечали на вопросы об истории и культуре Беларуси, известных уроженцах нашей земли и национальной кухне.

Очень весело, если даже мы будем что-то не знать, все равно есть команда, которая нам подскажет, или мы вместе какую-то выгоду всегда найдем.