Легендарная «Катюша» появится у Кургана Славы к 9 мая

Александр Микша, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Федерация профсоюзов Беларуси, БРСМ и Белорусское общественное объединение ветеранов заключили тройственное соглашение по таким вопросам: и помощь ветеранам, и благоустройство памятников, то есть всё то, что будет сохранять историческую память.

Буквально 8 января состоялось совместное заседание, а оно у нас проходит между тремя общественными объединениями, а оно у нас проходит каждый год, где, по сути дела, разработан такой довольно сильный и большой план совместного участия в сохранении этой памяти. Здесь речь идёт и о благоустройстве, речь идёт о помощи, социальной защите ветеранов Великой Отечественной войны – там целые программы разработаны. И, сами понимаете, если, скажем так, сидят за одним столом и ветераны, и БРСМ – это уже говорит о сохранении исторической памяти. Поэтому я уверен, что эту память никому у нас не удастся отнять и никому не удастся сфальсифицировать нашу историю, тем более украсть нашу Победу.

Из таких важных мероприятий. Курган Славы Президент назвал профсоюзным. Почему? Потому что каждый год профсоюзы вносят свой вклад в реконструкцию, потому что идёт бесконечно много людей на Курган Славы, в прошлом году мы преподнесли подарок – у нас там есть музей техники, мы восстановили одно из оружий Победы – легендарный штурмовик Ил-2, который участвовал в операции «Багратион». В этом году мы до 9 мая взяли такое обязательство, что мы установим систему залпового огня, боевую машину «Катюша». Это тоже было оружие Победы. Ветераны, к сожалению, умирают. Так пусть наши дети видят, хотя бы, каким оружием наши деды, отцы искореняли «коричневую чуму».