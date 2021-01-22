«Тренировочные занятия и игры в любую погоду». В Молодечно реконструируют стадион

Сейчас уложены дренаж и нижняя часть так называемой подушки. Запланированы трибуны с навесом от дождя на 200 мест возле стандартной площадки и на 50 – возле малой. Также планируется реконструкция здания. Приведут в порядок раздевалки и сделают отдельные душевые для мальчиков и девочек. Из-за погоды работы на стадионе временно приостановлены, но с потеплением строительство будет продолжено.

Александр Вашкевич, директор детско-юношеской спортивной школы № 4:

Сам газон, конечно, травяной, за ним надо очень хорошо ухаживать. Таких, скажем так, не было больших возможностей. Искусственный газон позволит проводить тренировочные занятия и игры практически в любую погоду. Также у нас запланировано освещение на футбольном поле: и на стандартном, на большом, и на мини-футбольной площадке для того, чтобы занятия можно было проводить и в вечернее время. Чтобы могли люди прийти поиграть в футбол как на большом поле, так и на мини-футбольной площадке. Естественно, планируем проводить какие-то свои соревнования.