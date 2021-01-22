МЧС Минской области проводит рейды по домам с печным оборудованием

Проверяют оборудование, целостность конструкции печи. Трещины в корпусе недопустимы. Также проверяют работу дымовой заслонки в дымоходе. Если не закрывается полностью, в помещении можно угореть. Кроме того, осматривают хозяйственные постройки. В первую очередь спасатели навещают многодетные семьи и пенсионеров.

Дмитрий Антипенко, начальник Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Работа ведется на протяжении всего года планово и системно. Мы эту работу проводим адресно, к категорированным гражданам, то есть в каждое домовладение мы не заходим, смотрим там, где действительно помощь требуется. Там определяем, в каком она объеме требуется. Кому-то нужно помочь словом, кому-то нужно помочь делом, где-то нужно привлечь родственников, которые, может быть, забыли своих родителей, родственников. Где-то нужно и за счет средств местного исполнительного и распорядительного органа: включить в плановую работу, профинансировать.