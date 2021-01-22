В Заводском районе теперь есть лыжная трасса. Рассказываем, для кого и как долго она будет работать

Новости Беларуси. Маршрут протяженностью два километра разместился в Парке имени 900-летия Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для его создания использовали 13 тысяч кубов искусственного снега. Трасса кольцевая. Здесь будут тренироваться начинающие спортсмены из лыжной и биатлонной секций. Но опробовать маршрут могут и любители.

Алексей Морозик, главный специалист администрации Заводского района: Первыми опробовать трассу, которую мы открыли в районе, показать мастерство и профессионализм вызвались учащиеся из школ Заводского района. И показать свое мастерство в рамках первого этапа республиканских соревнований на призы Президентского спортивного клуба «Снежный снайпер». В соревнованиях принимают участия свыше 400 юношей и девушек в возрасте 2008-2010 годов, потом здесь пройдет районный этап.

Владислав Сакович, ученик средней школы № 8:

Я занимаюсь третий год на Чижовке, в парке имени 900-летия. Нравится мне очень.

Если погода позволит, то трасса проработает вплоть до весны. Каждый вечер здесь задействована техника, которая следит за состоянием маршрута.