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В Заводском районе теперь есть лыжная трасса. Рассказываем, для кого и как долго она будет работать

22 января 2021 15:31
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Новости Беларуси. Маршрут протяженностью два километра разместился в Парке имени 900-летия Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Заводском районе теперь есть лыжная трасса. Рассказываем, для кого и как долго она будет работать-1

Для его создания использовали 13 тысяч кубов искусственного снега. Трасса кольцевая. Здесь будут тренироваться начинающие спортсмены из лыжной и биатлонной секций. Но опробовать маршрут могут и любители.

В Заводском районе теперь есть лыжная трасса. Рассказываем, для кого и как долго она будет работать-4

Алексей Морозик, главный специалист администрации Заводского района:
Первыми опробовать трассу, которую мы открыли в районе, показать мастерство и профессионализм вызвались учащиеся из школ Заводского района. И показать свое мастерство в рамках первого этапа республиканских соревнований на призы Президентского спортивного клуба «Снежный снайпер». В соревнованиях принимают участия свыше 400 юношей и девушек в возрасте 2008-2010 годов, потом здесь пройдет районный этап.

В Заводском районе теперь есть лыжная трасса. Рассказываем, для кого и как долго она будет работать-7

Владислав Сакович, ученик средней школы № 8:
Я занимаюсь третий год на Чижовке, в парке имени 900-летия. Нравится мне очень.

Если погода позволит, то трасса проработает вплоть до весны. Каждый вечер здесь задействована техника, которая следит за состоянием маршрута.

# Зимние виды спорта # общество # Алексей Морозик # Владислав Сакович # Фотофакт

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