Лебедева: Лукашенко ценят везде за то, что он не отрёкся от советского наследия

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим военные провокации на границе с Украиной и поговорим о празднике для выпускников «Паруса мечты». В эфире специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании Ксения Лебедева.

Григорий Азаренок, СТВ:

Какая все-таки красота и какие важные слова. О преемственности поколений говорит Президент [Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь – прим. ред.], и знаете, вот легко было бы сказать, да это мы тут за 30 лет все построили, и это было бы правдой. Но мы использовали фундамент того, что создали великие советские поколения. Великие поколения, которые жили до этого, всю тысячу лет нашей истории. Я по этому поводу могу анекдот рассказать. Он такой немножко похабный. Ну, ты прости меня. Значит. Приходит молодой человек к урологу, наверное, это называется. Ну, приходит и говорит, доктор, доктор, помогите, я импотент (прошу прощения, дорогие зрители). Он говорит: да, ну интересно, и как так получилось? Он говорит: а у меня и папа был импотент, и дедушка был импотент. А вы откуда? А я из Воронежа.

Вот вопрос, если ничего не было до этого, то вы все откуда? Вот эти наши антисоветчики, которые там: перечеркнем советскую историю, перечеркнем историю до этого, которая была, откуда ваши папы и мамы? Они строили эту страну. А тем более эти примеры предательств огромных, когда, извините, у Вечорки дед – помощник Машерова, ты отрекся от своего деда, ты отрекся от своей семьи, от своей фамилии. Извините, пожалуйста, писатели некоторые, которые недавно там пытались юбилей отмечать. Ты отрекся от своих собственных медалей, от своего собственного фронта, ты отрекся вообще от всего и перешел на другую сторону, от своей жизни. Ты свою жизнь растоптал. Вот такие вот импотенты из Воронежа.