Лебедева: Лукашенко ценят везде за то, что он не отрёкся от советского наследия
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим военные провокации на границе с Украиной и поговорим о празднике для выпускников «Паруса мечты». В эфире специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании Ксения Лебедева.
Григорий Азаренок, СТВ:
Какая все-таки красота и какие важные слова. О преемственности поколений говорит Президент [Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь – прим. ред.], и знаете, вот легко было бы сказать, да это мы тут за 30 лет все построили, и это было бы правдой. Но мы использовали фундамент того, что создали великие советские поколения. Великие поколения, которые жили до этого, всю тысячу лет нашей истории. Я по этому поводу могу анекдот рассказать. Он такой немножко похабный. Ну, ты прости меня.
Значит. Приходит молодой человек к урологу, наверное, это называется. Ну, приходит и говорит, доктор, доктор, помогите, я импотент (прошу прощения, дорогие зрители). Он говорит: да, ну интересно, и как так получилось? Он говорит: а у меня и папа был импотент, и дедушка был импотент. А вы откуда? А я из Воронежа.
Вот вопрос, если ничего не было до этого, то вы все откуда? Вот эти наши антисоветчики, которые там: перечеркнем советскую историю, перечеркнем историю до этого, которая была, откуда ваши папы и мамы? Они строили эту страну. А тем более эти примеры предательств огромных, когда, извините, у Вечорки дед – помощник Машерова, ты отрекся от своего деда, ты отрекся от своей семьи, от своей фамилии. Извините, пожалуйста, писатели некоторые, которые недавно там пытались юбилей отмечать. Ты отрекся от своих собственных медалей, от своего собственного фронта, ты отрекся вообще от всего и перешел на другую сторону, от своей жизни. Ты свою жизнь растоптал. Вот такие вот импотенты из Воронежа.
Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:
Я уверена, что бчбшники обязательно обратят внимание на твой анекдот и вырежут фразу, подходящую именно им. Я просто уже наперед так просчитываю, чтобы не было для кого-то сюрпризом. Безусловно, знаешь что я хочу сказать, что нашего Президента ценят везде за то, что он как раз не отрекся от того, что нам досталось от Советского Союза, а только приумножил и сохранил, потому что мы хорошо видим, что происходило в постсоветских странах после распада Советского Союза. К чему это привело, когда отрекались, когда не только продавали заводы, пароходы и все, что связано с экономикой, но в том числе отрекались и от своего родного, от своей истории.
Григорий Азаренок:
«Теряли лицо» – так это называют китайцы.
Ксения Лебедева:
Теряли лицо – да, и многие его потеряли. Мы хорошо видим, что сейчас происходит в Украине, это просто ярчайший пример, поэтому об этом нельзя не сказать, вот в данном контексте.
Григорий Азаренок:
А ведь и Прибалтика, Польша и так далее.
Ксения Лебедева:
Мы хорошо наблюдали за тем, что происходило в России в 90-х, в начале 2000-х, поэтому Самое важное – это сохранять свое и приумножать. И главное – нужно уметь делать, это не приходит просто так. Потому что в любой стране найдутся люди, которые захотят продать все и на этом заработать, потому что им важно личное благополучие и ничего больше. Вот об этом тоже нужно помнить. Но при этом нам повезло больше всех, я считаю.
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