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Лебедев: миссия наблюдателей от СНГ начнёт работу на выборах Президента Беларуси 18 декабря

17 декабря 2024 07:47
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Миссия наблюдателей от СНГ начнет работу на выборах Президента Беларуси уже 18 декабря. Об этом перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества заявил генеральный секретарь организации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев сообщил, что приглашение от руководства страны было получено и уже сейчас миссия формируется.

Лебедев: миссия наблюдателей от СНГ начнёт работу на выборах Президента Беларуси 18 декабря-2

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:
Вопрос, который сегодня очень актуальный, – это наблюдение за выборами. Межпарламентская Ассамблея СНГ играет большую роль в наблюдении за выборами. И вот сейчас исполком СНГ совместно с МПА уже готовится к проведению президентских выборов в Республике Беларусь. Мы завтра здесь открываем миссию, штаб наш уже в исполкоме по наблюдению за выборами работает, мы получили приглашение от руководства Республики Беларусь и сейчас уже формируем эту миссию.

В исполкоме СНГ пройдет заседание постпредов стран Содружества.

# Выборы в Беларуси # Сергей Лебедев # СНГ

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