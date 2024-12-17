Лебедев: миссия наблюдателей от СНГ начнёт работу на выборах Президента Беларуси 18 декабря

Миссия наблюдателей от СНГ начнет работу на выборах Президента Беларуси уже 18 декабря. Об этом перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества заявил генеральный секретарь организации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев сообщил, что приглашение от руководства страны было получено и уже сейчас миссия формируется.