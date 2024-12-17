Лебедев: миссия наблюдателей от СНГ начнёт работу на выборах Президента Беларуси 18 декабря

Миссия наблюдателей от СНГ начнет работу на выборах Президента Беларуси уже 18 декабря. Об этом перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества заявил генеральный секретарь организации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Лебедев сообщил, что приглашение от руководства страны было получено и уже сейчас миссия формируется.
Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:
Вопрос, который сегодня очень актуальный, – это наблюдение за выборами. Межпарламентская Ассамблея СНГ играет большую роль в наблюдении за выборами. И вот сейчас исполком СНГ совместно с МПА уже готовится к проведению президентских выборов в Республике Беларусь. Мы завтра здесь открываем миссию, штаб наш уже в исполкоме по наблюдению за выборами работает, мы получили приглашение от руководства Республики Беларусь и сейчас уже формируем эту миссию.
В исполкоме СНГ пройдет заседание постпредов стран Содружества.