В исполкоме СНГ пройдёт заседание постпредов стран Содружества

Кроме этого, в Минске будут говорить о работе Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, основных направлениях деятельности Межпарламентской Ассамблеи. Об итогах своего председательства в Содружестве Независимых Государств в 2024 году проинформирует российская сторона. Также на встрече рассмотрят итоги заседания Совета глав правительств, которое прошло в Москве. Прозвучат предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел.