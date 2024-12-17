В исполкоме СНГ пройдёт заседание постпредов стран Содружества

В исполкоме СНГ 17 декабря пройдет заседание постпредов стран Содружества. Знаковый вопрос повестки дня – подготовка плана мероприятий к 80-летию Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В исполкоме СНГ 17 декабря пройдет заседание постпредов стран Содружества. Знаковый вопрос повестки дня – подготовка плана мероприятий к 80-летию Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме этого, в Минске будут говорить о работе Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, основных направлениях деятельности Межпарламентской Ассамблеи. Об итогах своего председательства в Содружестве Независимых Государств в 2024 году проинформирует российская сторона. Также на встрече рассмотрят итоги заседания Совета глав правительств, которое прошло в Москве. Прозвучат предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел.