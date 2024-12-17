Лукашенко посещает Сохар в рамках рабочего визита в Оман

Рабочий визит Александра Лукашенко в Оман продолжается. 17 декабря в графике белорусского лидера несколько мероприятий. Так, с утра Президент Беларуси посещает самый северный регион страны Сохар, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из трех свободных экономических зон Омана. Здесь же находится морской порт.

Стоит отметить, что у Омана серьезные портовые мощности и хорошая логистическая инфраструктура. Развитие этих двух составляющих для арабского государства – одна из важных задач. Поскольку формирование таких площадок в различных частях страны позволяет расширять торговлю с государствами Персидского залива, Азии и Африки.

Это уже четвертый день рабочего визита нашего Президента в Оман. За это время лидеры двух стран провели ряд переговоров в закрытом режиме. О некоторых совместных планах Александр Лукашенко рассказал журналистам. Так, Беларусь и Оман разработают дорожную карту сотрудничества. Глава государства убежден, что дальнейшее взаимодействие может стать новой точкой роста для экономик двух государств.