Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днём рождения и выразил надежду на личную встречу

Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днем рождения и выразил надежду на личную встречу. Об этом говорится в поздравительном послании, адресованном понтифику, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Позвольте подтвердить мое восхищение Вашими преданностью делу служения миру и пастве, силой веры и духа, умением дружить с открытыми сердцем и душой. С радостью отмечаю высокий уровень взаимодействия и активное развитие отношений между Беларусью и Ватиканом, много в чем благодаря вашим усилиям. Надеюсь на нашу с вами личную встречу, которая, без сомнения, придаст импульс всестороннему укреплению белорусско-ватиканских связей. Будем очень рады видеть вас на белорусской земле, где вас искренне любят и ценят.