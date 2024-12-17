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Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днём рождения и выразил надежду на личную встречу

17 декабря 2024 07:33
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Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днем рождения и выразил надежду на личную встречу. Об этом говорится в поздравительном послании, адресованном понтифику, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днём рождения и выразил надежду на личную встречу-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Позвольте подтвердить мое восхищение Вашими преданностью делу служения миру и пастве, силой веры и духа, умением дружить с открытыми сердцем и душой. С радостью отмечаю высокий уровень взаимодействия и активное развитие отношений между Беларусью и Ватиканом, много в чем благодаря вашим усилиям. Надеюсь на нашу с вами личную встречу, которая, без сомнения, придаст импульс всестороннему укреплению белорусско-ватиканских связей. Будем очень рады видеть вас на белорусской земле, где вас искренне любят и ценят.

# Папа Римский Франциск # Александр Лукашенко

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