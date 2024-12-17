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КГК принимает информацию о наличии продтоваров и ценах на них

17 декабря 2024 07:08
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В преддверии новогодних праздников Комитет госконтроля проводит горячую линию. Позвонить можно 17 декабря по телефону 191 и сообщить о наличии в торговле достаточного количества продовольственных товаров и ценах на них, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК принимает информацию о наличии продтоваров и ценах на них-2

Обращения принимаются в случае отсутствия в продаже отдельных позиций, ненадлежащем качестве, завышенной стоимости. Данные о таких фактах принимаются с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Кроме этого, информацию об ассортименте можно отправить в чат-бот Комитета госконтроля.

# Продукты питания # Комитет госконтроля Республики Беларусь

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