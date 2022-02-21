Выделяются тяжёлые металлы. Почему продукты, запечённые в фольге, вредны для организма?

Алюминиевую фольгу можно встретить на кухне любой хозяйки. Это очень удобный материл для запекания и хранения продуктов. Однако сегодня не прекращаются споры ученых на тему того, насколько она безопасна и можно ли ее использовать при приготовлении пищи?

Катерина Никитина, нутрициолог, трихолог:

Кто-то говорит, что это абсолютно безопасно, но нутрициология утверждает, что стоит от этого отказаться. С чем это связано: алюминий содержится в каждой клеточке нашего тела. Вопрос – сколько. И если в молодые годы он легко выводится из организма, то, чем старше становится человек, тем сложнее его вывести, и он там остается. Загрязнение организма тяжелыми металлами – бич нашего времени. Большое количество алюминия в крови может приводить к мочекаменной болезни, проблемам с памятью и многим другим заболеваниям.

Катерина Никитина:

Альцгеймер, есть такое мнение, что алюминий этому причина, проблемы с ЦНС, ослабление иммунитета, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Когда происходит нагрев, когда под действием солей и приправ все активизируется, это все переходит в пищу. Мнения нутрициологов и врачей разнятся. Вторые утверждают, что использование пищевой фольги безопасно, так как ее покрывают специальной оксидной пленкой, что не позволяет алюминию проникнуть в еду.

Анна Новикова, врач-гигиенист отделения гигиены питания отдела гигиены ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Правила обращения на рынке и показатели безопасности фольги алюминиевой регламентированы техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки», едиными санитарно-эпидемиологическими требованиями и санитарными нормами и правилами. Производитель устанавливает область назначений и применения изделий из алюминия, предназначенного для контакта с пищевой продукцией. Данная информация выносится на маркировку. Несоответствий по результатам лабораторных исследований, по показателям безопасности упаковки из алюминиевой фольги установлено не было.

Конечно, если вы используете фольгу для запекания лишь по праздникам, это вряд ли серьезно скажется на состоянии вашего здоровья. Но если у вас в организме и без того высок уровень алюминия, вы живете в районе с плохой экологией и пьете не особо чистую воду, будет разумно ограничить ее использование. Чтобы снизить риски попадания алюминия в организм, нутрициологи советуют завернуть пищу сначала в пергаментную бумагу, а уже потом в фольгу. А наши специалисты подсказали простой рецепт вкусного и полезного блюда.