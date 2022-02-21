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Выделяются тяжёлые металлы. Почему продукты, запечённые в фольге, вредны для организма?

21 февраля 2022 20:33
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Алюминиевую фольгу можно встретить на кухне любой хозяйки. Это очень удобный материл для запекания и хранения продуктов. Однако сегодня не прекращаются споры ученых на тему того, насколько она безопасна и можно ли ее использовать при приготовлении пищи?

Выделяются тяжёлые металлы. Почему продукты, запечённые в фольге, вредны для организма?-1

Катерина Никитина, нутрициолог, трихолог:
Кто-то говорит, что это абсолютно безопасно, но нутрициология утверждает, что стоит от этого отказаться. С чем это связано: алюминий содержится в каждой клеточке нашего тела. Вопрос – сколько. И если в молодые годы он легко выводится из организма, то, чем старше становится человек, тем сложнее его вывести, и он там остается.

Загрязнение организма тяжелыми металлами – бич нашего времени. Большое количество алюминия в крови может приводить к мочекаменной болезни, проблемам с памятью и многим другим заболеваниям.

Выделяются тяжёлые металлы. Почему продукты, запечённые в фольге, вредны для организма?-4

Катерина Никитина:
Альцгеймер, есть такое мнение, что алюминий этому причина, проблемы с ЦНС, ослабление иммунитета, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Когда происходит нагрев, когда под действием солей и приправ все активизируется, это все переходит в пищу.

Мнения нутрициологов и врачей разнятся. Вторые утверждают, что использование пищевой фольги безопасно, так как ее покрывают специальной оксидной пленкой, что не позволяет алюминию проникнуть в еду.

Выделяются тяжёлые металлы. Почему продукты, запечённые в фольге, вредны для организма?-7

Анна Новикова, врач-гигиенист отделения гигиены питания отдела гигиены ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
Правила обращения на рынке и показатели безопасности фольги алюминиевой регламентированы техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки», едиными санитарно-эпидемиологическими требованиями и санитарными нормами и правилами. Производитель устанавливает область назначений и применения изделий из алюминия, предназначенного для контакта с пищевой продукцией. Данная информация выносится на маркировку. Несоответствий по результатам лабораторных исследований, по показателям безопасности упаковки из алюминиевой фольги установлено не было.

Выделяются тяжёлые металлы. Почему продукты, запечённые в фольге, вредны для организма?-10

Конечно, если вы используете фольгу для запекания лишь по праздникам, это вряд ли серьезно скажется на состоянии вашего здоровья. Но если у вас в организме и без того высок уровень алюминия, вы живете в районе с плохой экологией и пьете не особо чистую воду, будет разумно ограничить ее использование. Чтобы снизить риски попадания алюминия в организм, нутрициологи советуют завернуть пищу сначала в пергаментную бумагу, а уже потом в фольгу. А наши специалисты подсказали простой рецепт вкусного и полезного блюда.

Выделяются тяжёлые металлы. Почему продукты, запечённые в фольге, вредны для организма?-13

Катерина Никитина:
Нарезаем перец, морковь, баклажаны, посыпаем приправами, перемешиваем с оливковым маслом, нерафинированным, холодного отжима. Выкладываем на пергамент, в духовку и запекаем. Быстро, вкусно, просто и без фольги.

# Здоровье # общество # Катерина Никитина # Анна Новикова # Юлия Пашкевич # Фотофакт

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