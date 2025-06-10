Белорусы выиграли в «Санте» по 20 тыс. рублей! Рассказываем истории счастливых покупок

Александра Каштанова, ведущая:

Согласитесь, порой так хочется поймать удачу за хвост, выиграть легкие деньги в лотерее или в рекламной игре. Юрий Царев, ведущий:

Деньги на мечту, что может быть лучше? Только одно – получить их в подарок. Сеть магазинов «Санта» осчастливила еще двух покупателей из Минска и Барановичей, вручив им по 20 тысяч рублей. Все это за обычные покупки.

– 20 тысяч рублей вы выиграли. У вас есть эмоции по этому поводу?

– Ура!

Елена Андрейчик, г. Минск:

Здравствуйте, меня зовут Елена, я из Минска. Это была очень неожиданная приятность. Первая мысль была – мошенники. Все-таки это выигрыш, и, конечно, я очень рада. Спасибо «Санта Ритейл» за такие приятные розыгрыши. Просто ходите в «Санта», живите, радуйтесь жизни. И вот эти моменты у вас тоже наступят. Повезти может абсолютно каждому.

– 20 тысяч!

– Ничего себе! Я очень рад! Владимир Будник, г. Барановичи:

Здравствуйте, меня зовут Владимир, я из города Барановичи. Работаю на производстве шампиньонов грибоводом.