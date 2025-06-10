Белорусы выиграли в «Санте» по 20 тыс. рублей! Рассказываем истории счастливых покупок
Александра Каштанова, ведущая:
Согласитесь, порой так хочется поймать удачу за хвост, выиграть легкие деньги в лотерее или в рекламной игре.
Юрий Царев, ведущий:
Деньги на мечту, что может быть лучше? Только одно – получить их в подарок. Сеть магазинов «Санта» осчастливила еще двух покупателей из Минска и Барановичей, вручив им по 20 тысяч рублей. Все это за обычные покупки.
– 20 тысяч рублей вы выиграли. У вас есть эмоции по этому поводу?
– Ура!
Елена Андрейчик, г. Минск:
Здравствуйте, меня зовут Елена, я из Минска. Это была очень неожиданная приятность. Первая мысль была – мошенники. Все-таки это выигрыш, и, конечно, я очень рада. Спасибо «Санта Ритейл» за такие приятные розыгрыши. Просто ходите в «Санта», живите, радуйтесь жизни. И вот эти моменты у вас тоже наступят. Повезти может абсолютно каждому.
– 20 тысяч!
– Ничего себе! Я очень рад!
Владимир Будник, г. Барановичи:
Здравствуйте, меня зовут Владимир, я из города Барановичи. Работаю на производстве шампиньонов грибоводом.
– Что вы приобрели для того, чтобы стать ближе к этой сумме?
– Я покупал игровой товар, шашлык. Второй день отпуска – и вот позвонили, сообщили такую новость хорошую. Покупайте товары и выигрывайте. Самое главное – верьте в свои мечты, и они всегда сбудутся.
*На правах рекламы.