Лукашенко посещает Национальную киностудию «Беларусьфильм»

Проведена масштабная работа по реконструкции. Новые павильоны, оснащенные современным оборудованием, и широкий выбор съемочной техники позволяют создавать проекты, отвечающие самым высоким требованиям. За годы работы на киностудии выпущено более 650 художественных, около двух тысяч документальных и 300 анимационных фильмов. Среди них и картины, которые вошли в Золотой фонд отечественного и мирового кино: «Приключения Буратино» и «Про Красную Шапочку» Леонида Нечаева, «Я родом из детства», «Война под крышами», «Люди на болоте» Виктора Турова, «В августе 44-го…» Михаила Пташука, «Белые Росы» Игоря Добролюбова и многие другие.