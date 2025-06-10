Полиция в Лос-Анджелесе применила слезоточивый газ против протестующих

Для разгона демонстрантов полиция Лос-Анджелеса использовала слезоточивый газ. Об этом пишет РИА Новости.

Беспорядки начались 7 июня после рейда ICE по идентификации нелегальных иммигрантов.

Стычки усилились на фоне возможного снижения федерального финансирования, на что Белый дом ответил развертыванием 2 000 военнослужащих Национальной гвардии.

Представители местных властей заявили, что они не просили о помощи, что вызвало публичные разногласия между федеральными властями и руководителями штатов.