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Полиция в Лос-Анджелесе применила слезоточивый газ против протестующих

10 июня 2025 07:35
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Полиция в Лос-Анджелесе применила слезоточивый газ против протестующих-0

Для разгона демонстрантов полиция Лос-Анджелеса использовала слезоточивый газ. Об этом пишет РИА Новости.

Беспорядки начались 7 июня после рейда ICE по идентификации нелегальных иммигрантов.

Стычки усилились на фоне возможного снижения федерального финансирования, на что Белый дом ответил развертыванием 2 000 военнослужащих Национальной гвардии.

Представители местных властей заявили, что они не просили о помощи, что вызвало публичные разногласия между федеральными властями и руководителями штатов.

Фото: pixabay

# Международная политика

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