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Более 100 человек эвакуированы из горящего музея в Сеуле

10 июня 2025 07:30
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Сильный пожар в центре Сеула. Пламя может уничтожить одну из новых достопримечательностей столицы Южной Кореи – музей истории буддизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 человек эвакуированы из горящего музея в Сеуле-2

Огонь вспыхнул утром на втором этаже здания и стал быстро распространяться. На месте работают около 150 спасателей и более 30 единиц техники. Персонал эвакуирован. Под угрозой уничтожения 50 экспонатов, которые являются национальным культурным достоянием. Причины возгорания пока неизвестны. 

# Пожар # Южная Корея

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