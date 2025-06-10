Более 100 человек эвакуированы из горящего музея в Сеуле

Сильный пожар в центре Сеула. Пламя может уничтожить одну из новых достопримечательностей столицы Южной Кореи – музей истории буддизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул утром на втором этаже здания и стал быстро распространяться. На месте работают около 150 спасателей и более 30 единиц техники. Персонал эвакуирован. Под угрозой уничтожения 50 экспонатов, которые являются национальным культурным достоянием. Причины возгорания пока неизвестны.