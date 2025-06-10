Рыженков возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Министр иностранных дел Беларуси совершает официальный визит в Россию. Этим утром глава внешнеполитического ведомства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и стелам городов-героев в Александровском саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сегодня, 10 июня, запланирована рабочая встреча Максима Рыженкова с Сергеем Лавровым. Руководители МИД Беларуси и России проведут рабочую встречу, на которой обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями по проблематике урегулирования украинского кризиса, а также обсудят вопросы международной повестки. В рамках официального визита Максим Рыженков также проведет лекцию в МГИМО и ответит на вопросы студентов.