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Рыженков возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

10 июня 2025 07:49
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Министр иностранных дел Беларуси совершает официальный визит в Россию. Этим утром глава внешнеполитического ведомства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и стелам городов-героев в Александровском саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыженков возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве-2

На сегодня, 10 июня, запланирована рабочая встреча Максима Рыженкова с Сергеем Лавровым. Руководители МИД Беларуси и России проведут рабочую встречу, на которой обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями по проблематике урегулирования украинского кризиса, а также обсудят вопросы международной повестки. В рамках официального визита Максим Рыженков также проведет лекцию в МГИМО и ответит на вопросы студентов.  

# Максим Рыженков # МИД Беларуси # Беларусь-Россия

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