Лазуткин: за 30 лет выросло поколение, которое искренне служит Западу – так оно понимает патриотизм

Чем хуже положение украинской группировки в районе Лисичанска, тем активнее Беларусь пытаются вовлечь в боевые действия и создать новый очаг напряжения. Цель Украины – отвлечь силы и средства России от основного направления удара, который создает угрозу Харькову, Днепру и Запорожью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Тем не менее после 2020 года в Беларуси ликвидированы внутренние механизмы, которые могли быть использованы для вступления в конфликт на стороне Украины либо для акций гражданского неповиновения. Подробности в рубрике Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Как подготовить государственный переворот? В этом вам помогут не только военные, но и политологи. Вот оперативная съемка в Москве, где сотрудник британского посольства, женщина, на видео она слева, общается с российскими экспертами. У этих людей нет допуска к госсекретам.

Но они объясняют процессы, которые происходят в коридорах власти, а разведка это внимательно собирает и отсеивает. Конечно, в кино и не только людей вербуют на компромате, на деньгах, но проблема в том, что многие готовы сотрудничать без каких-либо условий. За 30 лет выросло поколение, которое искренне служит Западу и западным организациями и считает это правильным. Так оно понимает патриотизм. Если, к примеру, взять сотрудников «Радио Свобода», неважно – белорусской службы или русской, то каждый из них догадывается, в какой организации работает и что их курируют отставники ЦРУ из местного посольства, например, в Чехии. Но это не вызывает никаких сомнений. А что тут такого?

То же самое было и с нашими протестами. Люди выполняли команды анонимного канала, который работает с территории Польши. Любому человеку понятно, что, наверное, на этом канале есть какие-то внешние силы. Может, они просто дали помещение и охрану, а может, сами пишут тексты, как блокировать дороги и давить милицию машинами. Но работа с ними не воспринимается как измена государству и как что-то плохое. Отдельные категории наших граждан настолько доверяют Западу, что проблема работы на иностранные центры там вообще не стоит. Тем более на виду нет никаких коварных шпионов, а есть мальчики и девочки, ваши ровесники, которые возьмут вас к себе в команду. Но это в момент, когда уже идет противостояние. А перед этим надо годами изучать страну и собирать мнения экспертов. Если вы думаете, что наши независимые СМИ, типа [ресурс, признанный экстремистским в Беларуси – прим. ред.], были инструментами пропаганды – нет, все годы их использовали скорее для сбора информации, особенно о том, что происходит внутри госаппарата. Принцип здесь такой же, как и на первом видео. Независимые политологи собирают информацию по своим каналам, а сотрудники иностранного посольства задают им правильные вопросы. И только в 2020 году, с момента ковида, эта система была открыто брошена против государства. Началась информационная война, то есть прямое столкновение, до этого они, наоборот, старались сотрудничать, поддерживать контакты с государством, чтобы иметь информацию. А если мы возьмем, например, Казахстан, то там работали по-другому. Следствие в Казахстане продолжается. И вот какие интересные вещи рассказывает президент Токаев.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Сама ситуация была хорошо срежиссирована опытными профессионалами. Они вели людей на административные здания. Надо сказать, что во время этих трагических событий около 3 тысяч единиц оружия были похищены, причем только к этому дню примерно 1 600 единиц обнаружены, ведутся поиски остальных 1 400.

– Половина похищенного оружия еще на руках?

– Да, на руках. Межведомственная специальная группа упорно работает над раскрытием всех деталей этой попытки государственного переворота. Лишь небольшой факт: специальная группа занималась тем, что уничтожала все камеры слежения, которых было немало в Алма-Ате, причем делали это очень профессионально, снимали платы с них и так далее. Андрей Лазуткин:

В Минске не было такого уровня организации, но при этом не удалось и получить доступ к оружию за три дня беспорядков. А вот в Алмате получилось, и контроль над городом был потерян. В такой ситуации можно действовать только ассиметрично. И когда были введены войска ОДКБ, план организаторов этого не учитывал. Возможно, было расценено, что Россия нежелательно нарастит влияние и возьмет под контроль весь Казахстан. Поэтому мероприятия тут же свернули и начался вывод боевых групп через государственную границу, например, в Киргизию. Другое дело, что сегодня, когда в Казахстане переосмысливают эти события, ОДКБ уже не считают ключевым фактором. И особых восторгов по поводу ОДКБ и России тоже нет.

Касым-Жомарт Токаев:

Что касается ОДКБ, я выступал в Москве и говорил, что впервые за 30 лет ОДКБ каким-то образом проявила себя, направив ограниченный контингент в Казахстан. Причем подчеркиваю: не Россия, а Организация Договора о коллективной безопасности. В России некоторые лица перевирают эту ситуацию, утверждают, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан теперь должен вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершено неоправданные рассуждения. Можно сказать, далекие от реальности. Вот так устроена политика. Токаеву надо показать самостоятельность государства, потому что в это государство вложены большие деньги иностранных концернов. Но иностранный капитал это всегда палка о двух концах. Он требует гарантий, уступок, он влияет на внутреннюю политику. Поэтому Токаев очень осторожен и в плане поддержки спецоперации на Украине. Тем не менее получилось так, что события в Казахстане стали прологом к горячей войне в Европе, первой со времен Югославии. И каждому в такой ситуации приходится делать выбор, за кого он: за союз с Россией или за НАТО. А когда вы сделали выбор, дальше встает вопрос отказа от нейтралитета, размещения ядерного оружия, военного сдерживания. И так, как раньше, уже не будет. А если вы оказались с той стороны, где победил государственный переворот, ваша задача убедить соседей следовать за вами вниз. Это такое домино.

Владимир Зеленский, президент Украины:

И отдельно хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси, к людям – и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну, даже активнее, чем это было в феврале и весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили, ваши жизни для них ничего не стоят, но вы не рабы и не пушечное мясо, вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше. Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину, они поддерживают нас, точно нас, а не войну. И именно поэтому вас, всех белорусов, российское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами.