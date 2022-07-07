Посол Кубы: мы полны решимости противостоять этим санкциям, мы знаем, что Беларусь их преодолеет

Новости Беларуси. 7 июля белорусские парламентарии провели встречу с послом Кубы в нашей стране. Речь шла по всем направлениям сотрудничества. Минск и Гавана продолжают поддерживать друг друга на международных площадках и противостоять вмешательству Запада во внутреннюю политику двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе обсуждаемых вопросов – противостояние санкциям. Так, уже сейчас ведется активная работа в сельском хозяйстве и промышленности. Беларусь поставляет Кубе технику, а также перенимает медицинский опыт. Отношения по части импортозамещения также можно охарактеризовать как успешные. Особое место в разговоре уделили теме туризма. Сейчас важно решить вопросы логистики, которые возникли также из-за политики ограничений западного мира, чтобы белорусы с наименьшими издержками смогли путешествовать на Кубу.

Сантьяго Перес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:

Мы полны решимости противостоять этим санкциям, мы знаем, что Беларусь преодолеет. Санкции – это конъюнктурный вопрос. И я думаю, что Беларусь показала такие результаты для страны такого размера, что они очень должны быть учтены мировым сообществом, потому что то, что вы делаете в сельском хозяйстве, в промышленности, в социальном обеспечении. Я думаю, что Беларусь – модель.

В ходе состоявшейся встречи также было принято обращение в поддержку кубинского народа и правительства. Беларусь осуждает очередную попытку США дестабилизировать обстановку в этой латиноамериканской стране.