«Пока ты дойдёшь до Москвы, вылезут мозги». Ветеран вспоминает, как немцы пришли в их деревню

Новости Беларуси. Остров надежды. Партизанский аэродром среди болот. Как под носом у оккупантов маскировали взлетно-посадочную полосу и что давала воздушная дорога жизни? К годовщине освобождения Беларуси отправимся в некогда труднопроходимые места Любанщины и вспомним, как радовались Победе в Слуцке, вместе с участницей партизанского отряда в программе «Центральный регион» на СТВ.

Февраль 1944 года. Немецкие карательные отряды отправляются на прочесывание Греских лесов под Слуцком. Более полутора тысяч оккупантов идут сплошной цепью в наступление. Партизанский отряд имени Рокоссовского оказывается загнанным в болото. Несколько дней партизаны проведут под непрекращающимися бомбежками в ледяной воде.

Валентина Селиванова, ветеран Великой Отечественной войны:

Самолеты летают, бомбили страшно. Листовки бросали: сдавайтесь, все равно вас никого не будет здесь. И никто не сдался. Я теперь смотрю фильмы. Очень тяжело смотреть, но я смотрю, вспоминаю всех, кто не вернулся. Это невыносимо было. Самолеты летают. Одно счастье, что бомбили, оно разлеталось, только в грязи все. Освободили наc все равно. Для 14-летней Валентины Селивановой эти дни стали самым страшным из пережитого на войне. Когда партизаны прорвали окружение, она увидела землю, усеянную трупами своих и немцев, и не смогла сдержать крик. Победу девочка встречала с несколькими седыми волосами. Валентина Селиванова:

Я смотрю сейчас военные фильмы про начало войны. Мне говорят: что ты смотришь? Я плачу, но вспоминаю все то, что мы прошли.

Отец Валентины Филипповны был председателем колхоза, а с началом войны активно держал связь с подпольщиками. В 1942-м получил предупреждение – фашисты собираются расстрелять его и родных. В лес к партизанам бежали всей семьей. Валентина Селиванова:

Нам нельзя было дома оставаться. Мы долго передавали, что надо, носили, ходили. А вешали сколько? И выгоняли нас, когда мы еще не ушли. Идите смотрите – всем так будет. А у нас дедушка, что был с этими крестами… первые танкисты как заехали, были все культурные, все даже посмотрели, что там детей много. Они: «Ком, ком». Дают конфеты, печенье. Набрали же всего. Сами почистили, помылись. Только показывают: «На Москов, на Москов». А этот дедушка говорит: пока ты дойдешь до Москвы, вылезут мозги. Дети, смотрите, никогда они Россию не победят. Будет очень тяжело, но не победят. Так и получилось.

Несмотря на юный возраст, Валентине Филипповне доверяли различные задания. Подросткам было легче остаться незамеченными. Валентина Селиванова:

Я на Слуцк столько ходила. Нам медицину давали, очень много ходили. Хотя я подростком была. И вообще, я ничего не боялась, не думала, что может быть страх такой. Вот когда уже в болото нас загнали, там уже было невыносимо. Каждый день обязательно надо было где-то идти. Партизаны, уже лошади были у нас. И на лошадях они куда надо, в другие отряды. Пойдем мы, например, дорогу проверять, надо знать, сколько проверяют эти мосты. Приходишь – скажешь. А бывает нельзя. Первое время их мало было, а потом они очень охраняли, на каждом шагу, везде. Уже самолеты были, всех детей поотправляли, уже очень много помогали. Первое время винтовок не было. Когда бежали из Польши, только наши солдаты с винтовочками бегали. А так ничего не было. Надо было все доставать. И все доставали. Все герои были. Кто был, за всех я молюсь. После освобождения Слуцка семья вернулась в деревню. Михейки были почти полностью разрушены.