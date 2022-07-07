Клишевич: Куба, Беларусь – те государства, которые устояли перед жёстким вмешательством во внутренние дела США

Новости Беларуси. 7 июля белорусские парламентарии провели встречу с послом Кубы в нашей стране. Речь шла по всем направлениям сотрудничества. Минск и Гавана продолжают поддерживать друг друга на международных площадках и противостоять вмешательству Запада во внутреннюю политику двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе обсуждаемых вопросов – противостояние санкциям. Так, уже сейчас ведется активная работа в сельском хозяйстве и промышленности. Беларусь поставляет Кубе технику, а также перенимает медицинский опыт. Отношения по части импортозамещения также можно охарактеризовать как успешные. Особое место в разговоре уделили теме туризма. Сейчас важно решить вопросы логистики, которые возникли также из-за политики ограничений западного мира, чтобы белорусы с наименьшими издержками смогли путешествовать на Кубу.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы одни из немногих государств сегодня на планете, которые смогли устоять перед рукой мирового империализма, перед жестким вмешательством во внутренние дела наших государств Соединенных Штатов Америки. Таких государств очень мало. Там, где это удавалось, мы знаем, их либо сегодня нет, либо там идет война, не считая голод. Куба, Беларусь, Венесуэла – те государства, которые устояли и показывают пример всему миру. Конечно, это не нравится и еще больше будет раздражать сегодня Соединенные Штаты. Поэтому нам надо быть готовыми сплотиться и вместе выстоять в этой борьбе за выживание, в борьбе за свое будущее.