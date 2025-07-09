В Литве продолжает дорожать корзина самых дешёвых продуктов

Рост цен становится серьезной проблемой для жителей Прибалтики. В Литве продолжает дорожать корзина самых дешевых продуктов питания. Так, в июне ее стоимость составила почти 77 евро, что на 17 % выше прошлогоднего показателя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом, если сравнивать с 2021 годом, цены взлетели почти на половину. Эксперты отмечают, что из 52 отслеживаемых самых дешевых товаров – в стоимости прибавили 39. В их числе кофе, шоколад, подсолнечное масло. Соцопросы показывают, что почти десятой части населения Литвы не хватает средств на покупку еды. Высокие цены на электроэнергию и топливо, вызванные разрывом экономических связей с Россией, вынуждают литовцев экономить и сокращать потребление.