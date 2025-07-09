Милиция Витебска перейдёт на усиленный вариант несения службы во время «Славянского базара»

Безопасность гарантирована. На усиленный вариант несения службы перейдет милиция Витебска на время проведения «Славянского базара». Международный фестиваль искусств – период высокой ответственности и для его организаторов, и для правоохранителей региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году праздничные мероприятия развернутся на 24 площадках. К традиционным локациям – Летнему амфитеатру и концертному залу «Витебск» – добавились новые значимые объекты: в частности, стадион центрального спорткомплекса города. Сил и средств для охраны общественного порядка на всей территории достаточно. Под круглосуточным наблюдением – места проживания участников и гостей фестиваля из четырех десятков стран. Традиционно помогать коллегам в охране правопорядка будут сотрудники МВД из всех регионов страны, в том числе отряды милиции особого назначения и подразделения Госавтоинспекции.

Максим Суббота, начальник УВД Витебского облисполкома:

Главная сцена фестиваля – Летний амфитеатр – как всегда, под особым вниманием. Попасть туда можно будет только через контрольно-пропускные пункты, расположенные по периметру площадки и при входе в «чашу» Летнего амфитеатра. Будут функционировать 4 контрольно-пропускных пункта с 34 проходами. В связи с многократным увеличением трафика задействованы дополнительные силы: спецподразделение ДПС «Стрела» и сводный отряд Госавтоинспекции области. Наиболее плотное патрулирование будет у фестивальных площадок и в центре города. Для маневренности в условиях скопления людей будут работать мотопатрули.

«Славянский базар в Витебске» пройдет с 10 по 13 июля. По распоряжению Президента, для гостей и участников фестиваля из 71 страны установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь.