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Официальное количество погибших от наводнения в Техасе превысило 100 человек

09 июля 2025 05:56
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Официальное количество погибших от наводнения в Техасе превысило 100 человек, среди них – около 30 детей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальное количество погибших от наводнения в Техасе превысило 100 человек-2

Напомним, стихия разбушевалась 4 июля, в День Независимости США, когда отели и лагеря вдоль реки были переполнены отдыхающими. Из-за мощных ливней уровень воды всего за час поднялся на 8 метров. Власти не успели подготовиться к опасности за такое короткое время. И тем не менее сотни людей удалось оперативно эвакуировать. На ликвидацию последствий направлена национальная гвардия, спасатели, а также около 600 добровольцев. Власти штата и лично Дональд Трамп заявили, что пострадавший регион получит неограниченную помощь. 

# Наводнение # США

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