Лазуткин: в России приписка «я иноагент и что?» У нас эта проблема решена – все признано экстремистской деятельностью

Григорий Азаренок, СТВ:

Действительно, согласно новому законодательству «О недопущении реабилитации нацизма» и по уголовному делу о геноциде белорусского народа», любая мразь, которая скажет, что БЧБ-флаг – это какой-то исторический символ, что не все так однозначно, партизаны тоже виноваты, что деревни сжигали. А это же полно было всей этой дряни, мрази. Понаехали из Канады и наши переобутые эти из КПСС, интеллигенция поганая. Вот они все были здесь. Но теперь все по законодательству жестко. Тюрьма! Сразу. Никаких иноагентов, предупреждений, штрафов, проверок. На нары! На парашу! Вот так ставим вопрос.

Андрей Лазуткин, политолог:

Григорий, если в правовом поле на это посмотреть, то мы же тоже думали в свое время: как нам пойти, по какой-то дорожке? Может быть, тоже признавать иноагентами? Но в России вот так сделали и получилось, что есть реально фонды, общественные организации, которые не занимаются вообще никакой политикой. Абсолютно. Они получают какие-то деньги, и их скопом начали признавать тоже иноагентами. Притом что реальные враги, которые работали, – да, они ставили эту приписку: я иноагент. И что? Выпускают свои материалы свободно дальше. Про это говорил Гайдукевич.

Как сделали в Беларуси? Сегодня они все выдавлены за пределы страны. Почему? Потому что это признано все экстремистской деятельностью. Неважно, что вы там рассказываете: про полицаев или не про полицаев. Неважно. У вас есть организация, которая признана, например, формированием экстремистским. Все. Что бы вы там ни писали – до свидания. То есть вы можете работать с территории Польши, Чехии, из Литвы, откуда угодно, но не в Беларуси. И мы решили большую задачу: из страны выброшена вся сеть, которая работала легально абсолютно последние 25 лет, включая «Радио Свобода», «Белсат» и все остальные. Ну, знаете, вроде как работали, вроде как без документов. Вроде документы были других СМИ, чтобы их там не задерживали. Но это все были такие полумеры.

А сегодня, пожалуйста: вон отсюда. И, конечно, если уже копать дальше, что такое экстремизм? Это же не только рассказы про то, что полицаи кого-то не так сжигали. Это большой блок. Но он не всегда был интересен нашим гражданам. Их интересует больше то, что связано с конкретной политикой, социалкой, медициной, образованием. Получается, что история – это небольшой блок реальной их повестки – процентов 20. Все остальное – текущие белорусские новости. Пытаются их как-то перевернуть, найти там какие-то скрытые течения подводные, придумать, что вас там задержали в аэропорту. Они накручивают новости на текущую повестку. И если они экстремисты, Григорий, им это делать гораздо сложнее. Потому что экстремист не может здесь собирать информацию никакую. Вот они вам позвонили, вы им что-то рассказали – поздравляю, вы пособник, вы им содействуете, получите или штраф или уголовку. Вы отправили им фотографию? Тоже прекрасно. Содействие экстремистской деятельности. Это решает большой круг задач. Поскольку у нас сегодня еще война идет на южной границе 1 200 километров, по-другому не может быть. Потому что ты сегодня собираешь социальную информацию, как делал известный Telegram-канал: пожары, где-то что-то разбилось, аварии, а завтра этот же канал вербует шпионов для протестов массовых.

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