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Генпрокуратура выступила с заявлением по делу о госперевороте

05 сентября 2022 15:14
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Новости Беларуси. Уголовное дело в отношении участников террористической организации, которая выступала за насильственную смену государственной власти и готовила теракты в Беларуси, передано в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего по нему проходит пять фигурантов. Им предстоит ответить перед законом. Генеральная прокуратура 5 сентября выступала с официальным заявлением.  

Генпрокуратура выступила с заявлением по делу о госперевороте-1

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:  
Обвиняемым, в зависимости от роли каждого, инкриминировано совершение таких преступлений, как участие в организации, созданной для террористической деятельности, содействие такой деятельности, акт терроризма и приготовление к нему, создание экстремистского формирования и руководство им. Призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, совершение иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности страны, а также совершение других преступлений. Изучение уголовного дела показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Квалификация противоправных действий обоснована собранными доказательствами. Уголовное дело находилось в производстве следственного управления Комитета государственной безопасности.  

Генпрокуратура выступила с заявлением по делу о госперевороте-4

Направляя дело в суд, Генпрокуратура оставила без изменения ранее избранную в отношении всех обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.  

# Прокуратура Беларуси # общество # Дмитрий Брылев # Фотофакт

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