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«Детям нужно оздоравливаться». Все ли процедуры в санаториях подходят для ребенка?

05 декабря 2023 18:04
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Что делать тем, кто хочет в одном отпуске совместить сразу несколько факторов: и блаженно полежать, и полюбоваться достопримечательностями, и улучшить самочувствие? Ответ простой: нужно отправиться в любой санаторий в Беларуси. Какой отдых в здравницах подходит именно вам? Cтоит ли брать в санаторий детей и какие оздоровительные процедуры наиболее популярны? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Детям нужно оздоравливаться». Все ли процедуры в санаториях подходят для ребенка?-1

Наталия Нашилова, начальник управления маркетинга, качества и организационной работы ОАО «Санаторий Ружанский»:
Для детей есть определенные процедуры, которые можно посещать и какие нельзя. В основном пользуются спросом, конечно, водные процедуры, массаж, физио, те же самые ингаляции. Чем наши дети в основном болеют: простудными заболеваниями.

«Детям нужно оздоравливаться». Все ли процедуры в санаториях подходят для ребенка?-4

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А если нет никаких хронических заболеваний у детей: условно здоровые дети. Им имеет смысл брать какие-то оздоровительные процедуры? Или они просто могут просто купаться в бассейне, пока родители оздоравливаются?

Наталия Нашилова:
Я думаю, что и детям нужно оздоравливаться. Детский иммунитет все-таки ослаблен. В осенне-зимний период эта тема как никогда актуальна. Чем больше внимания мы в этом возрасте им уделим, тем лучше сложится их будущее.

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# Санатории # общество # Наталья Надольская # Наталия Нашилова # Фотофакт

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