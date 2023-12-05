«Детям нужно оздоравливаться». Все ли процедуры в санаториях подходят для ребенка?

Что делать тем, кто хочет в одном отпуске совместить сразу несколько факторов: и блаженно полежать, и полюбоваться достопримечательностями, и улучшить самочувствие? Ответ простой: нужно отправиться в любой санаторий в Беларуси. Какой отдых в здравницах подходит именно вам? Cтоит ли брать в санаторий детей и какие оздоровительные процедуры наиболее популярны? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталия Нашилова, начальник управления маркетинга, качества и организационной работы ОАО «Санаторий Ружанский»: Для детей есть определенные процедуры, которые можно посещать и какие нельзя. В основном пользуются спросом, конечно, водные процедуры, массаж, физио, те же самые ингаляции. Чем наши дети в основном болеют: простудными заболеваниями.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А если нет никаких хронических заболеваний у детей: условно здоровые дети. Им имеет смысл брать какие-то оздоровительные процедуры? Или они просто могут просто купаться в бассейне, пока родители оздоравливаются?

Наталия Нашилова:

Я думаю, что и детям нужно оздоравливаться. Детский иммунитет все-таки ослаблен. В осенне-зимний период эта тема как никогда актуальна. Чем больше внимания мы в этом возрасте им уделим, тем лучше сложится их будущее.

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