«Работа всегда найдётся для каждого!» – Белорусский Красный Крест наградил лучших волонтёров

Они всегда там, где необходимы помощь и участие. 5 декабря, в день, когда во всем мире чествуют волонтеров, лучших представителей движения наградил Белорусский Красный Крест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рядах организации насчитывается свыше 15 тысяч добровольцев. Для них не бывает чужой беды. Помощники организации сосредотачивают свои усилия в оказании помощи беженцам, инвалидам, одиноким и пожилым людям. Традиционно 5 декабря их день. Награды, цветы, аплодисменты за путь к добру и человечности. Шаг за шагом после учебы, работы, в выходные дни волонтеры Красного Креста решают большой круг задач с одним желанием – помочь бескорыстно и от чистого сердца.

Анастасия Мильготченко, волонтер Белорусского общества Красного Креста:

Помощь всегда нужна и никогда не бывает лишней, как бы то ни было, в любой ситуации. Часто мы сталкиваемся с какими-то кризисами. Это могут быть какие-то маленькие личные события, могут быть какого-то большого масштаба на уровне города, страны. Конечно, помощь нужна! Помочь всеми силами – наша задача!

Валерий Крючков, волонтер Белорусского общества Красного Креста:

Помощь маленькой не бывает. Потому что кто-то думает, что у меня это не получится – помогать другим, это требует слишком много времени. Это абсолютно не так! Работа всегда найдется для каждого человека, лишь бы было желание.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Мы чествуем лучших, но через лучших мы выказываем слова глубокой признательности и благодарности всем без исключения волонтерам. Даже тот, который первый раз один раз к нам пришел. Потому что, придя к нам один раз, сделав доброе дело, мы понимаем, что в следующий раз он откликнется, а уже на третий раз он останется в нашей большой семье Белорусского Красного Креста.