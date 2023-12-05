Лазуткин: Беларусь и Китай готовы сотрудничать друг с другом не один-два года, а на многие годы вперёд

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы сказали важную вещь – «Один пояс, один путь». Нас хотят разделить. Беларусь – это самая тонкая линия разрыва сегодня после Украины, которая между Германией и Китаем может перекрыть сухопутный коридор. Помните, поляки даже угрожали перед выборами это сделать, но вот не сделали. То есть Литва, пожалуйста, это для Китая уже такое белое пятно, которое не пропустит никакие товары через себя. Украина сегодня воюет, осталась Беларусь. Пока здесь товары идут китайские. Так что американцы, конечно же, хотели бы, чтобы здесь был антикитайский режим. Каким образом это будет сделано? Есть два варианта: можно прислать Майкла Помпео, который сюда приезжал. Он скажет: 3 миллиарда долларов, вы разрывайте с Китаем все отношения. Там нужно строить цветную революцию, там придут хорошие люди со светлыми лицами, но которые тоже не будут почему-то работать с Китаем. Потому что спонсоры скажут: не надо этого делать. И китайцы – очень неглупые дипломаты, они все это прекрасно просчитывают. Они показывают, смотрите: мы не просто вашу власть уважаем, мы посмотрели, как вы играете в хоккей, например. Вы еще полны сил, здоровья. Значит, вы готовы работать дальше. Мы с вами договариваемся не просто на год–два – еще на много лет. И давайте так вот работать, дружить дальше. Мы принимаем вашу модель.

Григорий Азаренок, СТВ:

Да, сегодня стонали змагары: вот Китай, если он договаривается, если он что-то будет инвестировать, то значит он верит в то, что рэжым будет надолго. Потому что китайцы очень стратегически мыслят и так далее. Да рэжым навсегда, ребята, и с нами будет работать всегда Китай.

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