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«Много провели таких встреч». На минском предприятии рассказали, как продвигается расследование по делу о геноциде

23 июня 2022 14:09
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Новости Беларуси. Сохранение памяти и правды и возможность увидеть материалы о ходе расследования по делу о геноциде. На столичном предприятии по ремонту и наладке энергетического оборудования прошла диалоговая площадка на историческую тематику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вспоминали события Великой Отечественной войны. Были продемонстрированы фрагменты документальных фильмов.

«Много провели таких встреч». На минском предприятии рассказали, как продвигается расследование по делу о геноциде-1

Эдуард Кузнецов, депутат Мингорсовета:
Много провели таких встреч, и они всегда пользуются не только вниманием трудовых коллективов, но они и полны вопросов, которые задают те или иные граждане. Мы это начали, чтобы напомнить людям, что происходило давным-давно.

«Много провели таких встреч». На минском предприятии рассказали, как продвигается расследование по делу о геноциде-4

Андрей Бусько, заместитель генерального директора предприятия по ремонту и наладке энергетического оборудования:
У нас есть и ветераны Великой Отечественной войны, которых мы постоянно поздравляем, оказываем какую-то помощь. И финансовую, и материальную. Проводятся дни информирования, которые тоже касаются этой темы.

«Много провели таких встреч». На минском предприятии рассказали, как продвигается расследование по делу о геноциде-7

Елена Гайко, начальник административно-хозяйственного отдела предприятия по ремонту и наладке энергетического оборудования:
Два моих деда – Фищенко Филипп Иванович и Мигурский Степан Степанович – дошли до Кенигсберга. Одна из деревень, которая была сожжена вместе с жителями, там были наши родственники. Сейчас она захоронена вместе с другими в мемориальном комплексе «Хатынь». Поэтому, я считаю, что такие мероприятия, которые сегодня проводятся на нашем предприятии, очень важны и для нас как напоминание, и для наших детей и внуков.

«Много провели таких встреч». На минском предприятии рассказали, как продвигается расследование по делу о геноциде-10

Такие диалоговые площадки – уникальная возможность проговорить важные темы и даже найти больше свидетелей и очевидцев, которые могут поделиться своими воспоминаниями.

# Великая Отечественная война # общество # Эдуард Кузнецов # Андрей Бусько # Елена Гайко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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