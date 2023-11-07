Лазуткин объяснил, как на территории бывшей Российской империи появились советские республики

Андрей Лазуткин, политолог: Давайте поговорим про раздел России. Есть такая популярная в сегодняшней России точка зрения, что именно большевики заложили бомбу, которая взорвалась. Давайте подумаем. У вас появляются во время войны национально-освободительные движения, которых не было раньше.

Андрей Лазуткин:

Почему они появились? Вы призвали крестьян неграмотных, голодных в армию. Вооружили всех. Дальше вы заставляете их воевать четыре года в, мягко говоря, плохих условиях. У меня даже семейная байка есть такая, мой прадед был еще на фронте той войны прапорщиком царской армии. И рассказывал потом детям своим, как царь приезжал на фронт, он стоял тогда здесь, в наших областях. Его спрашивали о простых вещах: почему рыба гнилая у нас, почему нет одежды? Это были уже последние годы войны. На что царь попросил построить людей в ряд и передал снежок. Слепил его и говорит: теперь по рукам передайте до конца. Слепил большой, а по рукам дошло все меньше и в конце маленькая ледышка. Говорит: я выделяю вам столько, а доходит вот столько. Намек был на то, что коррупция чудовищная и даже он, царь, не мог с ней ничего сделать. Как можно было воевать в такой армии?

И вот эти вчерашние крестьяне, которые получили оружие, озлоблены, непонятно как снабжались. А потом получили право выбирать командиров. Вот они разбегаются с фронта – почитайте «Тихий Дон» Шолохова. Они приходят и появляются условные петлюровцы. Германия уже работала на тот момент, Польша была оккупирована, Прибалтика, была Украина и часть Беларуси тоже под оккупацией. Немцы посмотрели, что там есть какие-то национальные движения. Давайте создавать тогда что-то враждебное России, поддерживать это все. Признали тех же петлюровцев. И получается, что эти национальные движения стали огромной проблемой для всех потом: и для «белых», и для «красных».

Григорий Азаренок:

Кто читал «Белую гвардию» Булгакова, это как раз про события в Киеве 1918 года, никто не вызывал у него такого ужаса, ни «красные», ни «белые», ни махновцы, как петлюровцы. Предшественники бандеровцев.