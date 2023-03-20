Что глава Калмыкии рассказал после встречи с Лукашенко, какие проекты готовы реализовывать?

Настоящий прорыв в белорусско-калмыцких отношениях еще впереди. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня, 20 марта, во время встречи с Бату Хасиковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельское хозяйство – базовая отрасль экономики Калмыкии. Потому в регионе направление стараются всячески поддерживать. Так, еще пару лет назад изношенность парка сельхозтехники достигла 90 %. Цифра пугающая с учетом того, что речь о ведущей отрасли. Но в 2022-м базу обновили. Среди используемой техники и наша, белорусская. Линейку собираются расширять. Тем более что у Минского тракторного для региона выгодные предложения.