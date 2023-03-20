Что глава Калмыкии рассказал после встречи с Лукашенко, какие проекты готовы реализовывать?
Настоящий прорыв в белорусско-калмыцких отношениях еще впереди. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня, 20 марта, во время встречи с Бату Хасиковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сельское хозяйство – базовая отрасль экономики Калмыкии. Потому в регионе направление стараются всячески поддерживать. Так, еще пару лет назад изношенность парка сельхозтехники достигла 90 %. Цифра пугающая с учетом того, что речь о ведущей отрасли. Но в 2022-м базу обновили. Среди используемой техники и наша, белорусская. Линейку собираются расширять. Тем более что у Минского тракторного для региона выгодные предложения.
Бату Хасиков, глава Республики Калмыкия (Россия):
Так сложилось, что у нас две трети сельхозтехники являются техникой, произведенной в Республике Беларусь, в частности тот же Минский тракторный завод и другие предприятия. Остро стоит задача по модернизации нашей сельхозтехники и, соответственно, обеспечении системы обслуживания. В этом смысле Александр Григорьевич нас поддержал, мы будем работать.
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Готовы стороны реализовывать и проекты в строительной отрасли. Ко всему белорусы не раз уже показывали на деле россиянам, как быстро, качественно и, что важно, по хорошей цене могут выполнить заказ. Но заинтересована Калмыкия не только в конкретных совместных проектах, но и специалистах.
Бату Хасиков:
В России сейчас строительной отрасли уделяется особое внимание. Это касается и нашего региона. Мы строим новое жилье, мы строим социальные объекты, дороги. В Республике Беларусь очень современные технологии, кадровый потенциал большой. Мы договорились о том, что будем посылать сюда учиться наших студентов. Потому что нам нужны специалисты. С точки зрения материалов... Мы, естественно, настроены на то, чтобы наращивать мощности у себя в Калмыкии, но при этом сегодня мы можем успешно сотрудничать с Республикой Беларусь и приобретать необходимые материалы. Сегодня речь шла о цементе.
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