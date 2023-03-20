Лукашенко: контакты с Калмыкией приобретают всё более активный характер, но настоящий прорыв ещё впереди!

Настоящий прорыв в белорусско-калмыцких отношениях еще впереди. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня, 20 марта, во время встречи с Бату Хасиковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Минска и Элисты большой экономический потенциал. Но пока в полной мере не реализованный. Сегодня взаимный товарооборот не достигает и 3 миллионов долларов. Сейчас в двусторонней торговле преобладают разовые торговые сделки, но в понимании белорусской стороны назрела необходимость перехода к долгосрочным контрактам и укреплению кооперации. Какие проекты предлагает Беларусь и в чем заинтересована Калмыкия? Ответы в материале Виктории Ходосок. Несмотря на значительное расстояние между Минском и Элистой (а это порядка 2 тысяч километров), тесные связи между давними партнерами не только поддерживаются, но еще и крепнут. И тому подтверждение даже не экономические показатели, а теплая встреча Александра Лукашенко и Бату Хасикова.

– Приветствую вас.

– Уважаемый Александр Григорьевич. Спасибо огромное.

– Спасибо, что не забываешь про Минск.

– Для меня это родной город.

– Правильно. Делегация из Калмыкии в Беларуси не первый раз. Да и наши специалисты в российском регионе были уже не с одним визитом. Потому с возможностями друг друга стороны хорошо знакомы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как мне докладывают, контакты с Калмыкией приобретают все более активный характер. Безусловно, визиты делегации Беларуси к вам, Калмыкии к нам, а также визит белорусской делегации в регион в сентябре 2022 года, проведенные встречи, переговоры придали дополнительный импульс развитию двусторонних отношений. Но уверен, что настоящий экономический прорыв у нас впереди. Подробности.

Безусловно, цифра должна увеличиваться. Ведь если в целом говорить о взаимном товарообороте, то уровень пока невысок – не достигает и 3 миллионов долларов. Александр Лукашенко убежден, для углубленного сотрудничества преград нет: готовы реализовывать проекты в области промышленной кооперации, увеличивать экспорт технологий и услуг. Вместе с тем в понимании белорусской стороны назрела необходимость перехода от разовых торговых сделок к долгосрочным контрактам, создания ремонтной базы и складов запасных частей, укрепления производственной кооперации, подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко:

В нашем понимании, нужен переход от разовых торговых сделок к долгосрочным контрактам, создание ремонтной базы и складов запасных частей, укрепление производственной кооперации. Кроме поставок сельскохозяйственной, грузовой техники, пассажирского транспорта советую вам обратить внимание на наш опыт и наработки в агропромышленном комплексе, перерабатывающей промышленности. Что глава Калмыкии рассказал после встречи с Лукашенко, какие проекты готовы реализовывать? Читайте здесь. Бату Хасиков – в прошлом титулованный кикбоксер, шестикратный чемпион мира. Потому логично, что сотрудничество в спорте – обсуждаемая тема. Особенно на фоне искусственно созданных западными политиками преград и, как следствие, втянутых в разборки наших спортсменов.

Александр Лукашенко:

Думаю, что вам как профессиональному спортсмену будут интересны наши спортивная инфраструктура, опыт в подготовке атлетов по многим дисциплинам, организации физического воспитания молодежи. У нас в стране созданы для этого все условия. Совсем недавно, в прошлом месяце, вы лично побывали на «Минск-Арене», ледовой площадке «Олимпик-Парк», смогли в этом убедиться. Всегда рады принять международные соревнования самого высокого уровня. Мы с россиянами, спортсменами начали ближе тренироваться, соревноваться по многим видам спорта. Думаю, в этом году мы достигнем самого высокого уровня в организации этих мероприятий. И соседей будем потихоньку подтягивать к себе, а также представителей Азии, африканских государств. Если из европейцев кто-то захочет или латиноамериканцев – милости просим, мы с россиянами всегда для спортсменов открыты.