Жив ли отзвук Великой Отечественной войны в молодёжи сегодня? Рассказала поэт Марина Ватутина

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостями обсудим нынешнюю ситуацию с трудовыми мигрантами в Беларуси и поговорим о современной русской поэзии. В эфире русские поэты Анна Долгарева, Игорь Караулов, Алексей Шмелев, Мария Ватутина и политолог Андрей Лазуткин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот когда вы пишете, а потом читаете, рассказываете людям, молодежи о Великой Отечественной войне, есть этот отзвук? Это живо или это уже война XVI века какая-то?

Марина Ватутина, поэт, член Союза писателей России и Союза писателей Москвы:

Я думаю, что сейчас и у молодежи есть определенный интерес, потому что наша, например, власть, руководящая культурой, скажем так, она современно подает этот материал, близко к молодежному восприятию. Это интерактивные выставки, это замечательные помещения, даже инсценировки, макеты блиндажей, боев и так далее.

Но, с другой стороны, слово никогда ничто другое не заменит. Именно через слово, а лучше через поэтическое слово, которое емкое, которое имеет свои механизмы проникновения в душу, так скажем, скорым путем.

Это слово может донести очень неожиданные, очень точные, правильные смыслы. Потому что, конечно, только патетика или только пафос, он не зайдет никому – ни молодым, ни зрелым людям. А если ты скажешь прожитое тобой, потому что ты это слышал от родной бабушки, которая рассказывает необычное, чего нет в других книгах о войне. И ты можешь это преобразить в поэзию. Конечно, к этому прислушиваются, но главное, чтобы произведение было хорошим, талантливым, энергичным, смыслоемким.