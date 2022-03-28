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Представитель КГК о повышении цен: «Мы будем достаточно жёстко реагировать»

28 марта 2022 15:26
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Новости Беларуси. Просчет рисков и запрет спекуляций. МАРТ и КГК Беларуси совместно с представителями бизнеса ищут альтернативные способы ценового регулирования на непродовольственные товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель КГК о повышении цен: «Мы будем достаточно жёстко реагировать»-1

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов провел рабочую встречу с крупнейшими импортерами страны. В список из более чем 20 компаний вошли поставщики средств гигиены, бытовой химии, электротоваров и автозапчастей. В центре внимания участников диалога вопросы по снижению и оптимизации затрат. Также глава ведомства призвал продавцов к финансовой дисциплине и заявил о недопущении перекладывания расходов на покупателей, прикрываясь санкциями. В этой связи надзорные ведомства усилят контроль над поставками в торговые сети Беларуси.

«К нам поступило 197 обращений граждан». МАРТ запустило онлайн-форму для сообщений о повышении цен. Подробнее.

Представитель КГК о повышении цен: «Мы будем достаточно жёстко реагировать»-4

Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:
Та работа, которую мы проводим, действительно выявляются те факты, когда субъекты хозяйствования необоснованно нарушают действующее законодательство – завышают цены. Это как и по продовольственной группе, так и по другим. И сегодня в рамках действующего законодательства и полномочий комитета мы будем достаточно жестко реагировать на повышение цен.

Представитель КГК о повышении цен: «Мы будем достаточно жёстко реагировать»-7

Участники встречи договорились о продолжении постоянной совместной работы для стабилизации экономической ситуации и обеспечения предсказуемых условий для работы бизнеса.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Алексей Богданов # Андрей Лобович # Фотофакт

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