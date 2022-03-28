«Методики лечения основаны на природных факторах». В белорусских санаториях оздоровление прошли 120 тысяч человек

Новости Беларуси. Укрепить здоровье и отдохнуть. По итогам первого квартала в белорусских здравницах оздоровление прошли более 120 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие белорусы отдают предпочтение не заграничным курортам, а санаториям и детским лагерям нашей страны. К услугам желающих отдохнуть и подлечиться — 105 санаторно-курортных учреждений. Также, к летнему сезону активно готовятся 147 стационарных оздоровительных лагерей. В 2022 году они примут более 350 тысяч детей.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Сегодня заполняемость санаторно-курортных учреждений превышает 70 %. Отмечается также увеличение средней заполняемости по итогам всего квартала по сравнению с прошлым периодом. Если говорить про увеличение спроса, то так оно и есть. Мы видим, что увеличилась и численность лиц, которые прошли оздоровление и лечение в наших санаториях, также выручка. Брендом белорусских санаториев была, есть и остается медицинская составляющая. И, безусловно, эффект от этого лечения. В наших санаториях получают услугу, которую зачастую нельзя получить нигде в мире. Потому что методики лечения основаны на природных лечебных факторах. А каждый фактор уникален.

Стоит отметить, что спрос на оздоровление в наших санаториях растет и со стороны иностранных граждан. Только за последние две недели количество отдыхающих из России увеличилось в два раза.