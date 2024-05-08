Минская организация БСЖ и Союз женщин Хошимина подписали план мероприятий по развитию сотрудничества

Минская городская организация Белорусского союза женщин и Союз женщин вьетнамского города Хошимин подписали дорожную карту на 2024-2029 годы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Документ направлен на поддержание культурных ценностей, сохранение исторической памяти. Он также предполагает развитие проектов в сфере молодежной политики, женского предпринимательства, гуманитарных инициатив. Кроме того, речь идет о проведении диалоговых встреч и совместных форумов.

Минск и Хошимин – города-побратимы. В октябре 2023 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом женщин города Хошимина и Минской городской организацией БСЖ.