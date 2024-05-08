Минская организация БСЖ и Союз женщин Хошимина подписали план мероприятий по развитию сотрудничества
Минская городская организация Белорусского союза женщин и Союз женщин вьетнамского города Хошимин подписали дорожную карту на 2024-2029 годы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Документ направлен на поддержание культурных ценностей, сохранение исторической памяти. Он также предполагает развитие проектов в сфере молодежной политики, женского предпринимательства, гуманитарных инициатив. Кроме того, речь идет о проведении диалоговых встреч и совместных форумов.
Минск и Хошимин – города-побратимы. В октябре 2023 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом женщин города Хошимина и Минской городской организацией БСЖ.
Нгуен Чан Фыонг Чан, председатель Союза женщин Хошимина (Вьетнам):
Рады наладить сотрудничество в различных областях, обмениваться опытом. Мы только приехали и уже обсуждаем вопросы совместной работы. Для нас особенно важно, что белорусские женщины стремятся сохранять национальные традиции и семейные ценности.
Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:
Белорусский союз женщин уже не первый год активно развивает международное сотрудничество. К слову, уже десятки городов Российской Федерации, с которыми заключено соглашение о сотрудничестве, проводится ряд конкретных мероприятий.
Также в торговом центре «Столица» открылась совместная выставка «Женское лицо Победы». Это проект Минской городской организация БСЖ и Союза женщин Хошимина. Вниманию посетителей около сотни работ. Представлены рисунки белорусских школьников и фотографии вьетнамских женщин. Экспозиция будет работать до 15 мая.