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Минская организация БСЖ и Союз женщин Хошимина подписали план мероприятий по развитию сотрудничества

08 мая 2024 21:17
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Минская городская организация Белорусского союза женщин и Союз женщин вьетнамского города Хошимин подписали дорожную карту на 2024-2029 годы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Документ направлен на поддержание культурных ценностей, сохранение исторической памяти. Он также предполагает развитие проектов в сфере молодежной политики, женского предпринимательства, гуманитарных инициатив. Кроме того, речь идет о проведении диалоговых встреч и совместных форумов.

Минск и Хошимин – города-побратимы. В октябре 2023 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом женщин города Хошимина и Минской городской организацией БСЖ.

Минская организация БСЖ и Союз женщин Хошимина подписали план мероприятий по развитию сотрудничества-1

Нгуен Чан Фыонг Чан, председатель Союза женщин Хошимина (Вьетнам):
Рады наладить сотрудничество в различных областях, обмениваться опытом. Мы только приехали и уже обсуждаем вопросы совместной работы. Для нас особенно важно, что белорусские женщины стремятся сохранять национальные традиции и семейные ценности.

Минская организация БСЖ и Союз женщин Хошимина подписали план мероприятий по развитию сотрудничества-4

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:
Белорусский союз женщин уже не первый год активно развивает международное сотрудничество. К слову, уже десятки городов Российской Федерации, с которыми заключено соглашение о сотрудничестве, проводится ряд конкретных мероприятий.

Минская организация БСЖ и Союз женщин Хошимина подписали план мероприятий по развитию сотрудничества-7

Также в торговом центре «Столица» открылась совместная выставка «Женское лицо Победы». Это проект Минской городской организация БСЖ и Союза женщин Хошимина. Вниманию посетителей около сотни работ. Представлены рисунки белорусских школьников и фотографии вьетнамских женщин. Экспозиция будет работать до 15 мая.

# Беларусь-Вьетнам # общество # Ольга Чемоданова

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