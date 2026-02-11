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В Минске прошло заседание третьей сессии Палаты представителей – какие проекты приняты?

11 февраля 2026 10:47
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Телеканалы, входящие в обязательный общедоступный пакет, смогут использовать музыку без предварительного согласия авторов, но с выплатой им вознаграждения. Это нововведение содержит проект об изменении законов по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, который депутаты приняли в первом чтении на заседании третьей сессии Палаты представителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошло заседание третьей сессии Палаты представителей – какие проекты приняты?-2

Документ направлен на комплексную корректировку законодательства. Помимо упрощения для СМИ, он оптимизирует административные процедуры патентного органа и уточняет порядок выплаты вознаграждения авторам за изобретения.

В Минске прошло заседание третьей сессии Палаты представителей – какие проекты приняты?-4

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Изменение, предлагаемое в комплекс законов об охране интеллектуальной собственности, предусматривает соблюдение баланса интересов правообладателей и общества, в частности, в соответствии с поручениями главы государства об уменьшении административной нагрузки на субъекты хозяйствования и граждан. Предлагается оптимизировать сроки получения охранных свидетельств на объекты права промышленной собственности. Это позволит более быстро вводить их в гражданский оборот и, соответственно, ту продукцию, которая будет изготавливаться с использованием данных объектов.

Также парламентарии сегодня в первом чтении приняли проект об изменении закона о товарных биржах. Он призван защитить права участников рынка и стимулировать интеграцию в единое биржевое пространство со странами СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

В Минске прошло заседание третьей сессии Палаты представителей – какие проекты приняты?-6

Елена Лаптева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Одни из таких самых главных новаций, которые будут для всех участников рынка интересны, это закрепление принципов биржевой торговли. Что это значит? Это значит закрепить такие принципы, как добросовестная конкуренция, публичность торгов, свободное ценообразование, но открытое ценообразование, прозрачное для всех будет, устанавливается ответственность за нарушение законодательства о товарных биржах. 

Депутаты также ратифицировали ряд международных соглашений. Поддержали создание антинаркотического центра ШОС для координации борьбы с наркотрафиком. Также в одном чтении утвердили соглашение по обмену правовой информацией и взаимодействию органов принудительного исполнения стран СНГ.

# Палата представителей # Вячеслав Данилович

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