В Минске прошло заседание третьей сессии Палаты представителей – какие проекты приняты?

Телеканалы, входящие в обязательный общедоступный пакет, смогут использовать музыку без предварительного согласия авторов, но с выплатой им вознаграждения. Это нововведение содержит проект об изменении законов по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, который депутаты приняли в первом чтении на заседании третьей сессии Палаты представителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ направлен на комплексную корректировку законодательства. Помимо упрощения для СМИ, он оптимизирует административные процедуры патентного органа и уточняет порядок выплаты вознаграждения авторам за изобретения.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Изменение, предлагаемое в комплекс законов об охране интеллектуальной собственности, предусматривает соблюдение баланса интересов правообладателей и общества, в частности, в соответствии с поручениями главы государства об уменьшении административной нагрузки на субъекты хозяйствования и граждан. Предлагается оптимизировать сроки получения охранных свидетельств на объекты права промышленной собственности. Это позволит более быстро вводить их в гражданский оборот и, соответственно, ту продукцию, которая будет изготавливаться с использованием данных объектов.

Также парламентарии сегодня в первом чтении приняли проект об изменении закона о товарных биржах. Он призван защитить права участников рынка и стимулировать интеграцию в единое биржевое пространство со странами СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС.