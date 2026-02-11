Зеленский оказался в безвыходном положении из-за Трампа – NetEase

Владимир Зеленский попал в безвыходное положение из-за американского лидера Дональда Трампа, пишет РИА Новости со ссылкой на портал NetEase.
В публикации сказано, что перед Зеленским стоит дилемма: продлить борьбу, исчерпав ресурсы, либо согласиться на компромисс и «пригвоздить себя к позорному столбу».
Позиции Зеленского, сообщает автор, ухудшаются как в Украине, так и в других странах ввиду оказываемого на него Вашингтоном давления для проведения настоящих переговоров.
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