Владимир Зеленский попал в безвыходное положение из-за американского лидера Дональда Трампа, пишет РИА Новости со ссылкой на портал NetEase.

В публикации сказано, что перед Зеленским стоит дилемма: продлить борьбу, исчерпав ресурсы, либо согласиться на компромисс и «пригвоздить себя к позорному столбу».

Позиции Зеленского, сообщает автор, ухудшаются как в Украине, так и в других странах ввиду оказываемого на него Вашингтоном давления для проведения настоящих переговоров.

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