Внезапная проверка боеготовности продолжается в 11-й отдельной механизированной бригаде в Слониме

За тем как проходят испытания в 11-й отдельной гвардейской механизированной бригаде в Слониме наблюдает наша съемочная группа.

Сейчас маневры разворачиваются сразу в четырех областях страны – Минской, Витебской, Гродненской и Брестской. Проверка отличается внезапностью, комплексностью и масштабом. На протяжении нескольких дней военнослужащим предстоит выдержать серьезный экзамен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент: У 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Слониме сегодня очередной экзамен на готовность выполнять задачи по предназначению. И коснулся он состояния материально-технической базы. Проверка проходит на территории самой воинской части. Вся техника и боеприпасы под счет.

Обеспеченность военных одеждой и экипировкой, состояние штатной техники, обслуженность машин – это важные индикаторы обороноспособности армии. На вооружении 11-й бригады различные виды бронетехники, реактивные системы залпового огня и специальные машины обеспечения. Также дроны и беспилотники самолетного типа. Все должно быть исправно и готово к применению.

Вадим Ильницкий, командир 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Техника бригады обеспечена на 100 %. Готова к выполнению поставленных задач. На данном этапе я считаю, что личный состав данных подразделений с поставленной задачей справился.

Напомним, личный состав 11-й бригады со вчерашнего дня по поручению Президента приведен в высшую степень боевой готовности. Часть военнослужащих уже выполняют боевую задачу – совершили марши в места предназначения и готовят рубеж обороны.