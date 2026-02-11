Внезапная проверка боеготовности продолжается в 11-й отдельной механизированной бригаде в Слониме
Сейчас маневры разворачиваются сразу в четырех областях страны – Минской, Витебской, Гродненской и Брестской. Проверка отличается внезапностью, комплексностью и масштабом. На протяжении нескольких дней военнослужащим предстоит выдержать серьезный экзамен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За тем как проходят испытания в 11-й отдельной гвардейской механизированной бригаде в Слониме наблюдает наша съемочная группа.
Галина Буро, корреспондент:
У 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Слониме сегодня очередной экзамен на готовность выполнять задачи по предназначению. И коснулся он состояния материально-технической базы. Проверка проходит на территории самой воинской части. Вся техника и боеприпасы под счет.
Обеспеченность военных одеждой и экипировкой, состояние штатной техники, обслуженность машин – это важные индикаторы обороноспособности армии. На вооружении 11-й бригады различные виды бронетехники, реактивные системы залпового огня и специальные машины обеспечения. Также дроны и беспилотники самолетного типа. Все должно быть исправно и готово к применению.
Вадим Ильницкий, командир 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Техника бригады обеспечена на 100 %. Готова к выполнению поставленных задач. На данном этапе я считаю, что личный состав данных подразделений с поставленной задачей справился.
Напомним, личный состав 11-й бригады со вчерашнего дня по поручению Президента приведен в высшую степень боевой готовности. Часть военнослужащих уже выполняют боевую задачу – совершили марши в места предназначения и готовят рубеж обороны.
Александр Неверовский, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
Техника показала себя достаточно неплохо в тех условиях зимних, в которых мы вчера находились. Техника вся дошла до пункта назначения. В целом, боевой дух военнослужащих наших достойный. Я хочу это отметить, как офицеров, так и солдат срочной службы. Вооруженные Силы, в частности бригада, готовы к выполнению задач по предназначению.
Подробности в видео.