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Нужно ли платить налоги по сделкам с криптовалютами в 2026 году? Ответил адвокат

11 февраля 2026 11:45
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Нужно ли платить налоги по сделкам с криптовалютами в 2026 году? Ответил адвокат-1

Владислав Корзун, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Нужно ли платить налоги по сделкам с криптовалютами в 2026 году? С учетом вступивших в законную силу изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь платить налоги по сделкам с криптовалютами, которые осуществляются непосредственно через резидентов Парка высоких технологий Республики Беларусь, не требуется. 

Также не требуется платить налоги по осуществлению сделок по майнингу и реализации данных средств через резидентов Парка высоких технологий, также ввиду наследования данных токенов и ввиду осуществления сделок по дарению, если дарение осуществляется между близкими родственниками и иными лицами предусмотренными Налоговым кодексом Республики Беларусь, первоначально мы регистрируемся на бирже криптовалютной, которая является резидентом Парка высоких технологий Республики Беларусь либо криптообменник. Данные сведения имеются в открытом доступе в интернете, в перечень тех организаций, которые являются резидентами Парка высоких технологий. 

Подробности в видео.

# Закон

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