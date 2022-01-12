Лазуткин: если у вас нет объективной картины того, что происходит в стране, то будете читать только сводку от американцев и британцев

Новости Беларуси. По мнению ряда политологов, события в Казахстане и на Евромайдане в Киеве объединила общая слабость силовых структур и их неготовность к решительным действиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как разлагают специальные службы накануне государственного переворота и во что они превращаются после успешной цветной революции, материал Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Возможно, новогоднее обращение Президента, под которое вы открывали шампанское, показалось слишком обычным и традиционным. Ну что ж, скоро старый Новый год, у нас есть более интересные варианты. Например, когда вместо вашего Президента показывают поляка Дональда Туска, который на ломаном украинском языке рассказывает, какие вы были молодцы в прошлом году (подробнее в видеоматериале).

Андрей Лазуткин:

Возможно ли такое в нормальной стране? Наверное, нет. А это официальное новогоднее поздравление украинцев в 2017 году. Да, в конце там покажут Порошенко, но умный человек сразу понимает, кто в стране главный. Но у многих и у нас, и в России были ожидания, что с приходом Зеленского что-то поменяется к лучшему. Но давайте разберемся, почему же ничего не меняется. Как говорят, в старом здании СБУ после Майдана американцы занимали целый этаж, куда украинские сотрудники не имели доступа. Но этого мало. Все эти годы после переворота в Украине шла реформа силовых структур. А в чем ее смысл? Надо было максимально раздробить СБУ – главную спецслужбу – и передать ее полномочия более мелким организациям. Андрей Лазуткин:

Например, для чего американские советники создают Национальное антикоррупционное бюро Украины? Что, с коррупцией нельзя бороться с помощью МВД и СБУ? Раньше ведь боролись. А теперь все коррупционные дела может расследовать только один специальный орган. То есть когда вас ловит за руку сотрудник МВД, он вынужден передать вас и ваше дело в другую структуру. Для этих же целей создано Государственное бюро расследований – ГБР. По буквам это почти ФБР, то есть попытка сделать все, как у американцев. А что по сути? Опять же, если вы судья или депутат и вас ловят за руку, ни МВД, ни СБУ не будет это расследовать, дело передадут непонятно кому.

Андрей Лазуткин:

То же самое касается разведки и контрразведки, функции которых вообще стали скидывать на общественные структуры и даже на блогеров. Конечно, все это отражается на качестве работы. То есть их спецслужбы сами ничего не могут и по всем вопросам обращаются к американцам и британцам. То есть от главной спецслужбы СБУ там только вывеска. Получается, с одной стороны, вы постоянно накачиваете военную истерику и поэтому остаетесь у власти. А с другой – ваши хозяева сделали все, чтобы у любого президента Украины в будущем даже не было инструмента, чтобы проводить самостоятельную политику. Щит и меч у Зеленского забрали. И да, вроде бы за тебя голосовало 70 % населения, которые хотят другой жизни. Но после победы ты ничего не можешь, потому что тебе досталась власть, которая вот так устроена. И Зеленскому в итоге просто не на кого опереться, кроме иностранных друзей и тех самых бандеровцев.

Украина, Бандера – наш герой! Андрей Лазуткин:

Их немного, но они никому не подчиняются. А нормальных силовиков, чтобы поставить их на место, у Зеленского нет. Поэтому и получается, что он, сам еврей по национальностей, поддерживает взгляды, которые ну никак не могут быть ему близки. А еще играет личный фактор. Допустим, на вас как на президента с самого начала есть маленький компромат. Например, какие-то ваши пока еще небольшие слабости. Вы думаете, да, они у вас были, но теперь ваше окружение сделает все, чтобы их скрыть и уменьшить. Ничего подобного. И если вы наркоман, вам создадут все условия, чтобы вы как можно больше начали проявлять свои склонности и, главное, пользовались для этого служебным положением. Это крючок, чтобы влиять на вас напрямую. Делай, что скажут, или все всплывет. Но, конечно, всплывает. Андрей Лазуткин:

Например, под Новый год случился большой скандал в украинском МВД. По команде Зеленского в центральном аппарате была создана новая единица – замминистра, который контролирует борьбу с наркотиками.

А скандал в том, что на эту должность тут же поставили не просто гражданского человека, но еще и с иностранным паспортом, грузина по фамилии Гогилашвили. Но главное, этот Гогилашвили ранее сам находился в оперативной разработке по обороту наркотиков.

Игорь Кива, депутат Верховной рады Украины:

Поставили ручного, скажем так, на управление города Киева. Также пришел друг Гогилашвили, что позволило ему фактически обнулить всю ту информацию, которая была по оперативной работе, велась по отношению к нему. Понимаете как? То есть фактически за два года этот наркоман уничтожил всю оперативную работу целого направления правоохранительной системы. Послушайте, вы задаете вопрос: какая вероятность? Дело все в том, что в страшном сне невозможно было бы представить, что наркомана назначают замминистра, а потом награждают его еще орденами и нагрудным оружием. Это нонсенс. Но, к сожалению, сегодня вся наша действительность искажена. Лицедей – президент, трупы «95-го Квартала» – это власть, исполнительная и законодательная в целом, наркоманы – замминистра, продюсеры – начальники Службы безопасности Украины. Все через […]. И эта […] закончится только тогда, когда мы поменяем власть в стране. Андрей Лазуткин:

Главное во время следствия – не выйти на самого себя. И говорят, что это поставщик наркотиков Зеленскому, за что он и получил этот прекрасный пост. А рассказывает это не просто какой-то человек с улицы. Это Игорь Кива, депутат Верховной рады, член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, который сам много лет работал в наркоконтроле. И который, кстати, вывешивал белорусский флаг в Верховной раде, за что мы ему благодарны.

И вот в таком состоянии находится самая массовая силовая структура Украины – МВД. И подумайте сами, какой там моральный облик рядовых сотрудников, если вот это – их руководители. А ведь люди не дураки, они же все видят. И для нас это тоже не повод смеяться. Потому что если они не контролируют оборот наркотиков, оружия, не пресекают деятельности ОПГ и даже, наоборот, всему этому способствуют, такой расклад рано или поздно ударит по Беларуси. Потому что преступность не имеет границ. Андрей Лазуткин:

А спецслужбы, которые как раз должны контролировать такие вопросы, когда преступность сращивается с государством – нет, они заняты непонятно чем. Например, под Новый год на белорусское направление согнали территориальную оборону, чтобы защищаться, когда мы на них нападем. И что, напали? Вот это важная задача, на которую нужно тратить время и ресурсы. А что самое плохое, силовые структуры информируют Зеленского непонятно о чем. Например, недавно у Зеленского было громкое заявление, что в Украине готовится государственный переворот (подробнее в видеоматериале).

Андрей Лазуткин:

Может, конечно, он себя с Назарбаевым перепутал. Но после такой ошибки должны лететь головы, это вопросы жизни и смерти государства, которые, получается, никто не контролирует. А если у вас нет объективной картины того, что происходит в стране и за рубежом, значит вы будете читать только ту сводку, которую вам положат на стол американцы и британцы. И к чему мы это рассказываем? Все эти вопросы – это вопросы независимости государства, его самостоятельности. И независимость – это не когда вы построили забор от России, закрыли каналы и заставили всех говорить на белорусском. Это для дурачков. А чтобы принимать самостоятельные решения, надо получать объективную информацию, а во-вторых, иметь силовой аппарат и вертикаль власти, которая ваши решения будет реализовывать.