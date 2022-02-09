Президент Беларуси подписал Указ о призыве на срочную военную службу и службу в резерве

Новости Беларуси. На защиту Отечества. 9 февраля глава государства подписал Указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Призывная кампания начнется с февраля и завершится в мае. Причем дата призыва зависит от того, в какие части попадет новобранец.

По традиции сначала комплектуются элитные воинские формирования: пограничные и внутренние войска, подразделения армейской разведки и войск специального назначения. Призыв касается белорусов старше 18 лет, которые не имеют права на отсрочку и утративших это право, а также студентов первого курса аграрных вузов, у которых есть право на отсрочку для продолжения образования, но по личному желанию готовых пройти службу в резерве.