Михаил Русый: «Спросили, чего мы ограничиваем Президента двумя сроками, если хороший лидер»

Новости Беларуси. О главных событиях парламентской недели в программе Новости «24 часа» на СТВ расскажет Никита Рачиловский.

Никита Рачиловский:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Мы говорим о главных событиях из жизни Совета Республики Национального собрания – верхней палаты парламента нашей страны. Беларусь находится в шаге от исторического события – республиканского референдума, результаты которого определят будущее Беларуси на многие годы вперед. Новый проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, можно сказать, написан гражданами нашей страны во время всенародного обсуждения, где у каждого была возможность предложить, спросить и обсудить, иными словами, внести свой вклад в Основной закон государства.

Обратная связь и партнерство с белорусами – вот что находится в приоритете работы верхней палаты парламента, которой была организована активная работа по разъяснению предлагаемых нововведений и сбору предложений граждан и инициативных групп, полученных в ходе работы общественных приемных, диалоговых и дискуссионных площадок, встреч с трудовыми коллективами. О предстоящем республиканском референдуме, о работе Совета Республики и о ключевых тезисах Президента во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию мы поговорим с гостем нашей студии – председателем Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаилом Русым.

Никита Рачиловский:

Михаил Иванович, добрый вечер! Недавно в своем Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент отметил белорусскую стратегию развития, согласно которой нужно идти своим путем, думать своей головой и строить будущее на прочном фундаменте народного единства. Как вы считаете, почему некоторым странам не нравится наша стратегия и этот путь, который мы выбрали? Я каждый день, каждый час видел, как скрупулезно глава государства выстраивал стратегию развития нашей Беларуси

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Ну я вам скажу, вот после VI Всебелорусского народного собрания подтвердилась та правильность выбранного пути, который отразил глава государства, начиная с 1994 года. Мне так повезло по жизни, что вот в первом правительстве, которое формировал глава государства, я возглавил Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. И я каждый день, каждый час видел, как скрупулезно глава государства с правительством, со всеми нами выстраивал стратегию развития нашей Беларуси. А кому выгодно иметь маленькое государство, которое производит каждый десятый трактор, каждый третий большегрузный автомобиль? Занимает 2-4 места в экспорте мировом сыра, масла, сухого молока, которое имеет треть поставок калийных удобрений? Такое государство никому не выгодно. Поэтому мне нравится.

Никита Рачиловский:

Михаил Иванович, на Ваш взгляд, какие изменения и дополнения в Конституцию являются наиболее важными? Какие конституционные преобразования сегодня жизненно необходимы нашей стране? «Эта Конституция была сделана под главу государства. Сейчас другие обстоятельства» Михаил Русый:

В принципе, сама Конституция – каждое слово, каждая фраза – это весьма важно для жизни, для развития, становления страны. То, что Конституция 1994 года, которой мы живем, она состоялась, это Конституция развития, становления государственности. Та Конституция была подработана под сильную личность, под сильного Президента, дабы выйти на те задания и задачи, которые глава государства поставил и изложил в своей программе, с которой вышел как кандидат в Президенты. Поэтому эта Конституция была сделана под главу государства. Сейчас другие обстоятельства, другие реалии, условия. Поэтому Конституция предусматривает расширение народовластия через Всебелорусское народное собрание, расширяет полномочия и возможности судебной власти, больше имеют. «Прописано, что с территории страны не будет допущено агрессии, мы себя защищать будем»

Я должен отметить нашим людям, что в данном проекте прописано, что каждый гражданин, который считает, что его права нарушены, в рамках Конституции имеет право обратиться как гражданин в Конституционный суд, чтобы рассмотрели его обращение. Изменены функции, перераспределены полномочия между Президентом и правительством, расширены полномочия местных органов власти. Но одно из самых главных направлений – в Конституции прописаны социальные гарантии наших людей. Это слабозащищенные слои населения, малоимущие, люди-инвалиды, многодетные семьи. Прописан в нашей Конституции – внесли проект для рассмотрения на референдуме – и отдельный день для голосования. Поэтому сейчас выйдет у нас в один день выбираться депутаты в местные органы власти, Палату представителей, Совет Республики, по пять лет будут депутаты или кандидаты в депутаты работать. Это Конституция будущего. Прописано, что с территории страны не будет допущено агрессии, мы себя защищать будем, но с нашей стороны агрессии не будет, то есть страна миролюбивая. Гарантированы все права и свободы граждан на медицинское обслуживание, на социальные пособия и выплаты там, где это требуется, на обучение и работу. Поэтому, я полагаю, что это не для нас, это для наших внуков, детей. «Напрямую на агрокомбинате «Дзержинский» спросили, чего мы ограничиваем Президента двумя сроками, если хороший лидер» Мне пришлось участвовать на многих диалоговых площадках, встречаться со многими трудовыми коллективами – люди весьма активно участвуют, вносят предложения. И я полагаю, что однозначно поддержаны будут те направления, которые изложены в проекте, которые вынесены на референдум. Есть хорошие вопросы. Допустим, что касается двух сроков: нам напрямую на агрокомбинате «Дзержинский» спросили, чего мы ограничиваем Президента двумя сроками, если хороший лидер, хороший руководитель. Так это, будем говорить, экономическая находка для предприятия, так и для государства. Почему эффективный, работоспособный руководитель должен уходить из-за каких-то сроков? Напрямую люди, молодые кстати, задавали вопросы. Никита Рачиловский:

Их было много, таких предложений? «Люди очень досконально прочитали проект Конституции»