Лазуткин: Алматы не случайно выбран центром беспорядков – это отличное место, чтобы устроить этническую резню, как в Сербии

Новости Беларуси. По мнению политологов, события в Казахстане имеют организационные связи с Киевом и одновременно с польской сетью Telegram-каналов, которая занимается информационным сопровождением протестов. Вместе с тем есть и местная специфика, и иные движущие силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О внутренних механизмах государственного переворота в Республике Казахстан расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Что такое цветная революция? Это достаточно мягкий комплекс мероприятий, когда власть захватывают как будто через массовые гуляния, митинги, чтения стихов, букеты. Внешне это выглядит как борьба улицы и молодежи против диктатора. Но на самом деле власть захватывают не на улице, а в кабинетах – через раскол правящей группы, через предательство и переход окружения лидера на сторону противника. А то, что мы видели в Казахстане – это вообще не цветная революция. Это подрывные действия. Люди не тратят время на песни и митинги, а идут захватывать аэропорты, коммуникации, гарнизоны. А теперь вопрос: кого эти безымянные вооруженные группы представляют? Только на пятый день боев появляется видео от какого-то «Фронта освобождения Казахстана».

Народ Казахстана, мы – восставшие борцы с тиранией властей. Мы дали бой слугам тирании в Алматы, Актау и других городах. Сегодня мы видим, как власть, президент Токаев вместе с российскими войсками топят народный протест в крови. Введение войск России в Казахстан в такой момент было расценено как начало оккупации нашей родины. Андрей Лазуткин:

И что, реально есть такая организация? Это постановка. Людей посадили на камеру показать, что казахи якобы объединились против ОДКБ и русской оккупации. И такие видеообращения – дело рук американской сети, которая сейчас работает по ним из Киева. Тут даже можно заметить украинский акцент и что лица замотаны – это вообще не казахи. Но это же кому-то нужно? Зачем скрывать реальных боевиков и подсовывать какие-то обманки? Может, там воюет вовсе не «Фронт освобождения Казахстана», а, например, игиловцы? А вот как бы лидер мирного протеста.

Наш штаб находится головной в Киеве. Я, понятно, нахожусь в Париже. Итак, что мы делаем? Здание акимата занимаем, площадь перед акиматами протестующими заполняем, ставим палатки, организовываем дружины, инициативные группы выходят на штаб, который у нас в Киеве – все контактные телефоны у вас есть. Андрей Лазуткин:

Штаб у нас в Киеве, сам я в Париже. А чего у вас штаб не в Париже? Может, так было бы удобнее? Ничего не смущает, нет? А сам это бывший банкир, который скрывается от выдачи в Европе. К политике он никогда не имел отношения, и уж точно это не тот лидер, за которого пойдут под пули.

Андрей Лазуткин:

А ведь примерно то же самое, то есть боевая часть, происходила в Западной Украине во время Майдана. Пока в столице выступали на сцене, пели песни, на западе уже брали под контроль военные объекты и ставили блокпосты на дорогах. То есть даже на случай поражения в Киеве у них оставался бы задел для войны на западных территориях. Но поскольку центр они взяли, война в итоге случилась в Восточной Украине, а не в Западной. А сейчас, 8 лет спустя, с территории Украины можно проводить операции по всему СНГ. Во-первых, там русскоговорящие сотрудники спецслужб и просто люди, которые хорошо знают специфику советских республик. А еще есть материальная база – так называемые центры психологических операций, которые действуют на базе частей ВСУ. Именно в эти центры закачивали деньги под видом военной помощи Украине. Это было главным для США, а не продажа катеров и гранатометов. Сегодня воюют не ими, это только прикрытие. Вы можете сказать: причем это все к Беларуси? У нас же все другое. Ну, если вы не верите СТВ, послушайте Ходорковского.

Михаил Ходорковский, предприниматель:

В Беларуси и Казахстане люди возмущены одним и тем же. Несменяемая власть, коррупция, несправедливость распределения национального богатства. В этом белорусские и казахстанские протесты похожи. Андрей Лазуткин:

Олигарх рассказывает, что богатства делят несправедливо. А в чем отличие Казахстана от Беларуси и Украины? А в том, что мировые СМИ всю неделю обсуждали кого угодно, только не Казахстан.

Андрей Лазуткин:

Здесь, в Беларуси, Штаты работали открыто, была полная поддержка протеста. Давайте, выходите, на вас смотрит весь мир. А в Казахстане ставка была сделана только на боевые группы и на опорную точку в Алматы. А если бы Штаты поддержали не просто какого-то мутного «политика», а конкретно боевиков – это означало бы полноценную войну против ОДКБ. И, в принципе, именно так прописано в наших учениях. Когда на границе ОДКБ внешними силами создается горячая точка, куда потом входят войска для наведения порядка.

Андрей Лазуткин:

А если вы посмотрите карту протеста, то в Казахстане эти проблемные точки – ровно по всему периметру южной границы. Это так случайно получилось? И это не один Гродно или Брест, которые можно заблокировать. А 3-4 города, каждый из которых удален друг от друга на тысячи километров. Если там воевать по-настоящему, как в Чечне, не хватит никакого ОДКБ. Еще умные люди говорят, что Алматы не случайно выбран главным центром беспорядков. Это бывшая столица, которая в советское время была населена в основном русскими. Понятно, что сейчас процент упал, но в случае беспорядков, а тем более ввода ОДКБ – это отличное место, чтобы устроить этническую резню, как в Сербии.

Андрей Лазуткин:

А вот в заложники взяли группу военных. Попробуйте взять в заложники даже одного военного и пусть даже без оружия. Явно они сдались сами. И это уже предательство офицеров, которые сдали бойцов. И все сделано на камеру, как на Майдане. Но не надо думать, что там все силовые структуры такие. Это вас хотят в этом убедить. А те, кто еще остался в нашем протесте и кто поддерживает это все – они вполне согласны на такие методы борьбы. Им бесполезно объяснять про НАТО, про ракеты, которые здесь поставят и что все СНГ висит на волоске. Нет, им нужна власть любой ценой, даже руками натовцев. Смотрите, вчера им было плевать на казахов. Они, может, и на карте не знали, где такая страна. А сегодня выступают против Назарбаева, который, видно, им очень мешал жить.

Мы, представители белорусской диаспоры в Варшаве, пришли сюда, чтобы поддержать народ Казахстана в их борьбе с диктатурой и авторитаризмом. Мы, белорусы, как никто другой понимаем стремление этого народа к свободе и те проблемы, с которыми он сталкивается в этой борьбе. Мы всецело поддерживаем стремление к свободе и его борьбу. Андрей Лазуткин:

Но силовой переворот надо делать быстро. Потому что дальше придется объяснять гражданам, зачем вы, например, отрезали головы милиционерам в Алматы. Или зачем вы разграбили несколько городов? Потому что подорожал газ на 20 белорусских копеек? Вы хотели сэкономить? Так убытков уже на миллиарды долларов только от простоя добывающих комбинатов, не считая сожженные здания, убийства и мародеров. И под то, что есть, они задним числом пытаются подогнать объяснение. Например, я с удивлением узнал, что там сняли такой же фильм про дворцы Назарбаева, как снимали про дворцы Путина, а потом про дворцы Лукашенко.

Журттын Баласы, блогер:

Всем привет, с вами Журттын Баласы. Сегодня поговорим про дворцы семьи Назарбаевых. Все мы видели расследование Алексея Навального – дворец Путина. Данное расследование уже набрало 112 миллионов просмотров и очень долгое время занимало первую строчку в трендах YouTube в Казахстане. Почти во всех странах СНГ также первая строчка. Андрей Лазуткин:

Все же понятно: казахи посмотрели фильм, и поэтому побежали друг друга убивать. Американцы, наверное, не знают, что на востоке совсем другое отношение к роскоши. Там она показывает статус. Это против их традиций, и никогда там не стали бы снимать такое, тем более про человека, который старше тебя в три раза, даже если это враг. А это калька с того, что снимал Навальный, они этого не скрывают. А ведь есть еще и исламисты. Но их можно вычислить только опытным глазом. Давайте посмотрим интересный эфир. Это второй день митингов, когда все только начинается.

Со второго января актауцы начали массово выходить. И есть казахский философ, который предсказывал, что 70 лет в Казахстане будет безверие, атеизм, потом 30 лет будут страну разворовывать, а через 30 лет казахи проснутся, и Казахстан станет счастливой страной. Андрей Лазуткин:

То есть вы приходите на митинг против цены на газ, а вам там рассказывают про 70 лет безбожия и что казахи проснулись, потому что есть древнее пророчество. Как-то странно, да? Где газ, а где все вот это. А так подают голос местные исламские секты, смесь ислама и национализма. И нам это говорит о том, что среднее звено, идеологи – это, видимо, исламисты, мистики, люди убежденные, а не просто бандиты. Например, когда был Майдан в Киеве, большую роль там сыграли представители нетрадиционных конфессий, только там это были протестанты американских направлений. Они потом активно воевали в АТО и для них в армейских частях специально создали должность капелланов, как у американцев. Такого человека, фанатика, можно легко погнать на смерть, и он будет считать себя мучеником. Хотя нормальный гражданин вступил бы в переговоры и не стал бы совершать преступлений.