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«Лазают уже не первый год». В Марьиной Горке для детей работает настоящий скалодром

13 декабря 2022 13:58
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Новости Беларуси. В Марьиной Горке прошли областные соревнования по спортивному скалолазанию. Организовали их на базе Средней школы № 4, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Участвовали команды из 16 районов и Жодино. Это более 200 юных альпинистов.

О тех, кто влюблен в высоту в сюжете Влады Родовской.

«Лазают уже не первый год». В Марьиной Горке для детей работает настоящий скалодром-1

Яркие стены, рельеф скалы и ребята с горящими глазами. В средней школе № 4 Марьиной Горки делают ставку на спорт. Здесь есть настоящий скалодром, где занимаются школьники со всего района. Учатся покорять вершины и дотягиваться до звезд.

«Лазают уже не первый год». В Марьиной Горке для детей работает настоящий скалодром-3

Ольга Рак, тренер по спортивному скалолазанию Центра туризма детей и молодежи Пуховичского района:
На базе центра туризма работает такое объединение по интересам, как спортивное скалолазание. Все эти ребята занимаются спортивным скалолазанием, лазают уже не первый год. Это сборная команда Пуховичского района. Эти ребята представляют Минскую область на республике. И многие из них выступают на международных соревнованиях. Чтобы поставить технику, нужно приложить немало усилий, а не просто взял и полез.

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# Государственная политика в области спорта # Влада Родовская # Ольга Рак # Новости Минска и Минской области

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