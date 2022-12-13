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Идёт подготовка к акции «Чудеса на Рождество». К ней подключились и школьники из Несвижа

13 декабря 2022 13:48
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» путешествует по Минской области. К марафону добрых дел подключились волонтеры из Несвижской средней школы № 4, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребята готовят новогодние подарки, а также праздничную программу для воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Подробности в материале Алеси Ивановой.

Идёт подготовка к акции «Чудеса на Рождество». К ней подключились и школьники из Несвижа-1

Новый год – время волшебства и чудес. Именно в этот сказочный период хочется подарить радость и заботу не только близким, но и тем, кому особенно не хватает тепла. Традиционно исполнить чьи-то маленькие, но такие искренние желания вызвались школьники из Несвижской средней школы № 4.

Идёт подготовка к акции «Чудеса на Рождество». К ней подключились и школьники из Несвижа-4

Маргарита Окуневич, ученица средней школы № 4:
Я решила стать волонтером, потому что считаю, что некоторым людям, возможно, с какими-то ограниченными возможностями, детям, сиротам, детям-инвалидам, бездомным собакам, животным и в принципе много кому нужна наша помощь. И кто, если не мы, это сделает?

Идёт подготовка к акции «Чудеса на Рождество». К ней подключились и школьники из Несвижа-7

Подробности в видеоматериале.

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# Благотворительная акция # общество # Алеся Иванова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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